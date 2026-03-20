Phiên bản mới của xe chở tiền có gì đặc biệt?

Một ngân hàng Big4 vừa đăng thư mời báo giá xe ô tô chở tiền két to nhằm phục vụ việc chở tiền tại các chi nhánh. Nội dung thư mời cho thấy những yêu cầu khắt khe về trang bị đặc biệt dành cho những chiếc xe chuyên dụng này.

Ngoài thông số kỹ thuật tối thiểu và trang thiết bị tiêu chuẩn của một chiếc xe thông thường, ngân hàng yêu cầu đặc biệt về thông số đối với khoang chở tiền.

Cụ thể, thùng khoang chở tiền được đóng kín, sử dụng phương pháp hàn và đinh tán có 3 lớp: Lớp ngoài làm bằng thép chống gỉ có chiều dày tối thiểu 1mm. Lớp giữa là vật liệu cách nhiệt và chống cháy. Lớp trong làm bằng thép chống gỉ dày tối thiểu 2mm.

Vật liệu sàn khoang chở tiền được làm bằng thép chống gỉ, có độ dày tối thiểu 1mm.

Phần thân xe tại khu vực khoang chở tiền hai bên được bịt kín bằng kim loại.

Cửa sổ khoang chở tiền nhìn sang buồng lái có 2 lớp, lớp trong chắn song thép tròn đứng 12mm cách đều nhau không quá 60mm, lớp ngoài là vật liệu trong suốt và lưới thép.

Thể tích khoang chở tiền tối thiểu 1,5m3. Ảnh minh họa: Hyundai Việt Hàn

Về kết cấu, cửa khoang chở tiền được yêu cầu có cửa riêng khác với cửa phía sau của xe, lớp ngoài mở hất lên (sử dụng theo thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất).

Cửa khoang chở tiền có 2 lớp cánh. Lớp cánh ngoài được mở hất lên (được sử dụng của xe theo nguyên bản gốc của nhà sản xuất). Lớp cánh cửa khoang chở tiền bên trong được mở sang một bên.

Cửa có bản lề, then và khóa chắc chắn được trang bị 2 khóa (khóa số cơ và khóa chìa). Khóa chìa dạng thanh sắt cài ngang, kích thước thuận lợi cho việc bốc xếp.

Khóa cửa phía sau của xe có thể điều khiển từ xa.

Các thiết bị trong khoang chở tiền bao gồm: Đèn trần, thiết bị báo động chống đột nhập điều khiển từ vị trí ngồi của lái xe, thiết bị báo cháy (loại cảm ứng khói), bình cứu hỏa, có hệ thống camera phía trong và sau xe, màn hình tích hợp gương chiếu hậu.

Tiêu chuẩn về xe chở tiền

Quy định tiêu chuẩn về xe chở tiền của ngân hàng được quy định cụ thể tại Thông tư số 23/2023/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ 12/2/2024.

Theo đó, xe ô tô chuyên dụng chở tiền phải có khoang chở tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá; được trang bị thiết bị chữa cháy, thiết bị định vị giám sát hành trình và có chỗ cho lực lượng áp tải, bảo vệ.

Khoang chở tiền đối với xe tải phải được đóng thùng kín, có 3 lớp. Lớp ngoài và lớp trong bằng thép chống gỉ hoặc thép được xử lý chống gỉ dày tối thiểu 1mm (đối với lớp ngoài) và tối thiểu 2mm (đối với lớp trong); lớp giữa là vật liệu chống cháy. Cửa khoang chở tiền có một lớp cánh.

Đối với các xe còn lại, khoang chở tiền phải được đóng thùng kín, có 3 lớp (không tính lớp vỏ xe theo nguyên gốc của nhà sản xuất). Lớp ngoài và lớp trong bằng thép chống gỉ hoặc thép được xử lý chống gỉ dày tối thiểu 1mm (đối với lớp ngoài) và tối thiểu 2mm (đối với lớp trong); lớp giữa là vật liệu chống cháy. Cửa khoang chở tiền có hai lớp cánh, trong đó lớp cánh ngoài sử dụng cửa xe theo nguyên gốc của nhà sản xuất.

Trường hợp khoang chở tiền thiết kế ô cửa sổ nhìn sang buồng lái thì kết cấu ô cửa sổ có hai lớp: Lớp trong chắn song thép đứng 12mm, cách đều nhau không quá 60mm; lớp ngoài vật liệu trong suốt và lưới thép.

Lớp cửa khoang chở tiền có bản lề, then và khóa chắc chắn (khóa nhíp hoặc khóa số cơ, khoá điện tử), kích thước thuận tiện cho việc bốc xếp.

Khoang chở tiền được trang bị đèn chiếu sáng, thiết bị báo động chống đột nhập, thiết bị báo cháy, camera (nếu có).