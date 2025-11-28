Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh (VietinBank Tây Ninh) vừa thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý gồm ba xe ô tô chuyên dùng chở tiền và một xe Honda Civic.

Cụ thể, ba xe chuyên dụng Mitsubishi Pajero sản xuất tại Nhật Bản, các năm sản xuất lần lượt là 2004, 2007 và 2010, có giá khởi điểm (đã bao gồm VAT) gần 85 triệu, hơn 105 triệu và hơn 144 triệu đồng. Ngoài ra, một xe ô tô con Honda Civic sản xuất năm 2008 tại Việt Nam có giá khởi điểm (đã bao gồm VAT) gần 182 triệu đồng.

Chi nhánh Bắc Giang của VietinBank cũng vừa thông báo bán đấu giá một xe ô tô chuyên dùng Mitsubishi (xe chở tiền), đưa vào sử dụng từ 26/5/2009, giá khởi điểm 120 triệu đồng.

Một mẫu xe Honda Civic sản xuất trước năm 2010. Ảnh minh họa

Cùng chi nhánh, ngân hàng cũng rao bán một xe ô tô con Toyota (đưa vào sử dụng từ 1/12/2009) với giá khởi điểm 140 triệu đồng.

VietinBank Yên Bái tổ chức bán đấu giá thanh lý một xe Toyota Fortuner 7 chỗ đã qua sử dụng, giá khởi điểm 160 triệu đồng. Thông báo của chi nhánh lưu ý mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan; người trúng sẽ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) Chi nhánh Hải Dương thông báo bán đấu giá một xe ô tô chở tiền Hyundai Grand Starex đăng ký năm 2009, giá khởi điểm 124 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Chi nhánh Cà Mau của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo bán đấu giá thanh lý xe ô tô 16 chỗ Toyota Hiace sản xuất năm 2005, giá khởi điểm gần 84 triệu đồng.

Theo quy định chung được nêu trong các thông báo, người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất theo đúng bước giá và đã đặt cọc tiền mua. Trường hợp có nhiều người trả bằng nhau, ngân hàng sẽ tổ chức bốc thăm để xác định người trúng.

Trong vòng 1-5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo trúng đấu giá, bên có tài sản và người trúng sẽ ký hợp đồng. Ngân hàng sẽ bàn giao xe, giấy tờ, tài sản cho người trúng ngay khi nhận được tiền thanh toán 100% giá trị xe theo giá đã trúng (trừ đi số tiền đặt cọc).

Việc thanh toán được thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng. Phí, lệ phí, thuế... phát sinh khi thực hiện thủ tục sang tên tài sản, người mua chịu trách nhiệm thanh toán cho các bên liên quan.

Nếu người trúng bỏ không mua sẽ bị phạt bằng khoản tiền đặt cọc và người có giá trả thấp hơn liền kề (nhưng không thấp hơn giá khởi điểm) là người trúng mua.

Trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm, việc bán thanh lý tài sản được thực hiện lại từ đầu và sẽ có thông báo cụ thể.

Người đăng ký mua không trúng sẽ được hoàn trả tiền đặt cọc đã nộp ngay khi có thông báo người trúng mua tài sản thanh lý.