3 Con Tôm - doanh nghiệp KHCN tiên phong công nghệ lên men sinh học

Đóng vai trò nền tảng trong chuỗi giá trị là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ 3 Con Tôm - đơn vị nắm giữ chìa khóa chất lượng khi sở hữu nguồn nguyên liệu cá thu, cá hồi cao cấp và làm chủ công nghệ lên men sinh học (bio-fermentation) tiên tiến.

Khác với phương pháp ủ chượp truyền thống phụ thuộc thời tiết, công nghệ lên men sinh học cho phép kiểm soát chính xác quá trình thủy phân protein thông qua hệ thống lên men khép kín được giám sát chặt chẽ. Nhờ đó, nước mắm đạt: Hàm lượng đạm amin cao; Hương vị thanh dịu - hậu ngọt tự nhiên; Hàm lượng histamin giảm thiểu đáng kể.

Với sự đầu tư bài bản, 3 Con Tôm đã đạt các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP và FDA, đảm bảo nguồn cốt nước mắm luôn đạt chuẩn an toàn trước khi bước vào chế biến.

Quy trình lên men nước mắm Cá Thu - Cá Hồi tại 3 Con Tôm

Tận dụng thế mạnh công nghệ cùng nguồn nguyên liệu chuẩn hóa, 3 Con Tôm vận hành quy trình sản xuất Cá Thu - Cá Hồi:

- Tuyển chọn nguyên liệu chuẩn đầu vào: Cá thu và cá hồi được chọn lọc dựa trên hàm lượng dinh dưỡng và tiêu chuẩn vi sinh, bảo đảm chất lượng nguyên liệu trước khi lên men.

- Lên men sinh học trong hệ thống bio-fermentation: Hệ thống hiện đại kiểm soát nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ cá - muối và mức độ phân giải protein. Công nghệ này tạo ra đạm amin cao, giảm histamin và giữ trọn vị biển tự nhiên.

- Lọc tinh - phối trộn - chiết rót tự động: Cốt nước mắm sau lên men được chuyển qua Nhà Máy Nhất Việt để đưa vào dây chuyền phối trộn - chiết rót - đóng nắp - dán nhãn hoàn toàn tự động, đảm bảo đồng nhất và an toàn vệ sinh.

- Kiểm định thành phẩm trước khi xuất xưởng: Mỗi lô hàng đều được kiểm tra hóa lý, vi sinh và cảm quan, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường hiện đại.

Nhà máy Nhất Việt - Công nghệ chế biến hiện đại chuẩn ISO 22000

Tiếp nhận nguồn cốt thượng hạng từ 3 Con Tôm, Nhà máy Nhất Việt đảm nhận vai trò hoàn thiện sản phẩm. Nhà máy sở hữu dây chuyền công nghệ tân tiến với hệ thống lọc tinh nhiều cấp, chiết rót - đóng nắp - dán nhãn hoàn toàn tự động. Quy trình quản lý chất lượng được chuẩn hóa theo HACCP và ISO 22000, đảm bảo sản phẩm luôn đồng nhất về hương vị và an toàn vệ sinh.

Hưng Việt Trading - Cánh tay nối dài đưa sản phẩm phủ sóng toàn quốc

Hoàn thiện chuỗi cung ứng là vai trò của Công ty TNHH Hưng Việt (Hưng Việt Trading). Là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối độc quyền, Hưng Việt đã thành công trong việc đưa các sản phẩm chất lượng của hệ sinh thái HVG đến tận tay người tiêu dùng thông qua mạng lưới rộng khắp.

Hiện nay, các dòng sản phẩm chủ lực đã chính thức có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn trên toàn quốc như Emart, Lotte Mart, Big C, CoopMart và phủ sóng rộng rãi tại các đại lý bán lẻ. Sự hiện diện này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm nước mắm sạch, an toàn và minh bạch nguồn gốc.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa Công nghệ sinh học (3 Con Tôm) - Sản xuất hiện đại (Nhất Việt) - Phân phối chuyên nghiệp (Hưng Việt) đã giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Việt Group giải quyết bài toán chuẩn hóa nước mắm truyền thống. Đây là bước đi vững chắc để hiện thực hóa cam kết "từ trang trại đến bàn ăn", mang đến cho hàng triệu gia đình Việt những bữa ăn đậm đà, trọn vẹn dinh dưỡng và an tâm tuyệt đối.

Nhất Việt Food Hotline: 098 703 7431

Website: https://nhatvietfood.com.vn/

Ngọc Minh