Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt chiến lược của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ, mà còn là một dấu ấn đáng nhớ của giáo dục Thủ đô trên hành trình hội nhập bền vững.

Là một trong những hệ thống giáo dục liên cấp đầu tiên tại Hà Nội phát triển theo mô hình đồng bộ từ Mầm non đến THPT, Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ đã không ngừng đầu tư bài bản vào chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và đặc biệt là chiến lược hội nhập quốc tế. Với việc triển khai chương trình OIC - một chương trình học quốc tế toàn diện được xây dựng bởi OUP - tổ chức giáo dục uy tín toàn cầu thuộc Đại học Oxford (Vương quốc Anh), Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ tiếp tục khẳng định vị thế trong lộ trình hội nhập sâu rộng vào hệ sinh thái giáo dục quốc tế.

Ông Matthew Davidson - Giám đốc Chương trình Học thuật của OUP trao trao huy hiệu trường OIC cho Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

OIC - Lộ trình học tập quốc tế toàn diện từ tiền tiểu học đến THCS

Khác với những mô hình triển khai chương trình quốc tế thiếu sự liền mạch giữa các bậc học, OIC tại Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ được thiết kế đồng bộ, xuyên suốt các lớp tiền tiểu học đến bậc THCS giúp hình thành một lộ trình học tập hiện đại, thông suốt, tương ứng với từng giai đoạn phát triển tư duy, năng lực của học sinh.

Chương trình OIC được xây dựng theo triết lý giáo dục “Learning to learn - Learning to do - Learning to be”, tập trung phát triển toàn diện từ tri thức, kỹ năng đến năng lực cá nhân và phẩm chất công dân toàn cầu cho học sinh. Khi kết hợp linh hoạt với chương trình quốc gia, OIC cho phép nhà trường xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa phù hợp với định hướng nghề nghiệp của từng học sinh. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn con tiếp cận chương trình quốc tế ngay tại Việt Nam, nhưng không đi theo lộ trình du học sớm. OIC cũng là nền tảng để học sinh tiếp cận các chứng chỉ quốc tế như IGCSE, A-Level hoặc chuyển tiếp sang các hệ tích hợp song bằng trong tương lai.

Vun đắp ước mơ - Kết nối toàn cầu

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ khẳng định: “Việc chính thức triển khai chương trình OIC là cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 20 năm phát triển của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ, đánh dấu bước tiến vững chắc trên con đường hội nhập và nâng tầm chất lượng giáo dục của hệ thống theo chuẩn quốc tế. Việc hợp tác với Nhà xuất bản Đại học Oxford cũng như các tổ chức giáo dục quốc tế là trách nhiệm của chúng tôi đối với thế hệ trẻ. Bởi trong một thế giới không ngừng biến chuyển, biết nói tiếng Anh là chưa đủ - các em cần trở thành những công dân Việt Nam có trí tuệ, bản lĩnh, và tri thức sánh tầm quốc tế; là những công dân toàn cầu, vừa hội nhập sâu rộng, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc”.

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Matthew Davidson - Giám đốc Chương trình Học thuật của OUP nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn giáo dục và sự chuẩn bị chuyên nghiệp của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ trong việc triển khai OIC tại Việt Nam. Việc đưa chương trình vào giảng dạy một cách đồng bộ, bài bản từ bậc học sớm sẽ giúp học sinh không chỉ tiếp cận tri thức quốc tế mà còn hình thành tư duy toàn cầu ngay từ những năm đầu đời.”

Việc trở thành đối tác chính thức của Nhà xuất bản Đại học Oxford không chỉ là minh chứng cho năng lực tổ chức giáo dục của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ, mà còn là bước tiến mang tính chiến lược trong việc nâng tầm thương hiệu giáo dục liên cấp, đồng bộ theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Ông Matthew Davidson - Giám đốc Chương trình Học thuật của OUP tham quan Trường Tiểu học Lý Thái Tổ.

Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ là trường liên cấp từ Mầm non đến THPT, do Tổng công ty Vinaconex đầu tư và phát triển tại khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính. Với sứ mệnh “vun đắp ước mơ”, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú, trở thành thương hiệu giáo dục uy tín của Thủ đô. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ, doanh nhân - nhà giáo Đào Ngọc Thanh không chỉ là người đặt nền móng cho sự đổi mới - sáng tạo trong công tác giảng dạy của hệ thống, mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ về một triết lý giáo dục nhân văn và khai phóng. Với hơn 30 năm đứng trên bục giảng tại Đại học Xây dựng, ông Thanh quan niệm rằng trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi khơi dậy đam mê, nuôi dưỡng khát vọng và hình thành bản lĩnh cho mỗi học sinh - để các em trở thành những công dân toàn cầu, tự tin hội nhập, và có trách nhiệm với cộng đồng.

Ngọc Minh