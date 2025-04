Healthcare Asia Awards là giải thưởng uy tín thường niên trong lĩnh vực y tế tại châu Á, nhằm vinh danh các hệ thống y tế, các bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu biểu trong khu vực. Giải thưởng có hệ tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt và toàn diện, bao gồm: thành tựu chuyên môn nổi bật được quốc tế công nhận, năng lực đổi mới công nghệ và phương pháp điều trị, chất lượng dịch vụ theo chuẩn toàn cầu, mức độ an toàn người bệnh cùng những đóng góp bền vững cho cộng đồng.

Vinmec là hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh tại Healthcare Asia Awards 2025

Vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe và hàng trăm đề cử toàn châu lục, Vinmec đã được vinh danh ở cả hai hạng mục quan trọng là “Hệ thống Y tế của năm” và “Đổi mới Công nghệ Y tế của năm”; đồng thời trở thành hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh tại Healthcare Asia Awards.

Cụ thể, Vinmec được ghi nhận là “Hệ thống Y tế của năm” nhờ quy mô hệ thống đồng bộ, năng lực chuyên môn cao với các chứng nhận uy tín như JCI (chuẩn vàng toàn cầu về chất lượng và an toàn người bệnh), ACC (chứng nhận từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho chương trình quản lý và điều trị suy tim), RTAC (tiêu chuẩn chất lượng trong hỗ trợ sinh sản tại châu Á - Thái Bình Dương), AABB (chứng nhận uy tín toàn cầu thu thập, xử lý, lưu trữ và cung ứng các sản phẩm trị liệu tế bào), dịch vụ y tế chất lượng quốc tế; hiệu quả vận hành bền vững và nhiều hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Còn tại hạng mục “Đổi mới Công nghệ Y tế của năm”, Vinmec được công nhận bởi sáng kiến phẫu thuật tái tạo thành ngực bằng titanium in 3D - ca đầu tiên thực hiện thành công tại Đông Nam Á. Sáng kiến không chỉ mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân mắc dị tật nghiêm trọng mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị cá thể hóa, khẳng định vai trò tiên phong của Vinmec trong ứng dụng công nghệ y học hiện đại tại Việt Nam và khu vực.

Vinmec đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ hiện đại, đồng thời đã điều trị thành công nhiều ca bệnh hiếm gặp và phức tạp

Đại diện Ban tổ chức Healthcare Asia Awards 2025 chia sẻ:“Trong số hàng trăm đề cử đến từ khắp khu vực, Vinmec nổi bật không chỉ bởi năng lực chuyên môn được quốc tế công nhận mà còn bởi tư duy đổi mới, cách tiếp cận công nghệ tiên phong và mô hình vận hành toàn diện. Những yếu tố này đã giúp Vinmec đáp ứng toàn diện các tiêu chí khắt khe của giải thưởng và xứng đáng trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam được vinh danh cùng lúc hai hạng mục quan trọng: Hệ thống Y tế của năm và Đổi mới Công nghệ Y tế của năm”.

Bà Lê Thúy Anh - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Tập đoàn Vingroup cho biết:“Giải thưởng này là sự ghi nhận quý báu từ cộng đồng chuyên môn quốc tế cho những nỗ lực không ngừng của đội ngũ Vinmec trong việc xây dựng một hệ sinh thái y tế hiện đại, nhân văn và chuẩn mực. Đây không chỉ là thành tựu của riêng Vinmec mà còn là dấu mốc thể hiện tiềm năng to lớn của y tế Việt Nam trong hành trình hội nhập khu vực. Với tinh thần khiêm tốn nhưng quyết liệt, Vinmec cam kết tiếp tục đầu tư bài bản và sáng tạo, chung tay đưa Việt Nam trở thành một trung tâm y tế mới nổi, đầy năng lực và triển vọng tại châu Á.”

Đại diện Vinmec nhận giải thưởng ở hai hạng mục gồm “Hệ thống y tế của năm” và “Đổi mới công nghệ y tế của năm” tại lễ trao giải Healthcare Asia Awards 2025

Với định hướng phát triển theo mô hình y tế hàn lâm, Vinmec cũng là hệ thống đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đủ điều kiện gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected - hệ thống y tế hàng đầu Hoa Kỳ.

Về công nghệ y học, Vinmec đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ hiện đại như robot phẫu thuật Da Vinci, hệ thống MRI 3.0 Tesla, CT 2560 lát cắt, phòng mổ Hybrid tích hợp AI. Đồng thời, Vinmec chủ động nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến như liệu pháp tế bào gốc, tế bào CAR-T và in 3D thiết bị cấy ghép cá nhân hóa.

Về phát triển chuyên sâu, Vinmec tiên phong tại Việt Nam xây dựng mô hình Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence - CoE) ở 4 chuyên khoa mũi nhọn: Tim mạch, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao và Miễn dịch Dị ứng Lâm sàng.

Về thành tựu chuyên môn, Vinmec đã điều trị thành công nhiều ca bệnh hiếm gặp và phức tạp như: Thay đồng thời xương chậu và xương đùi bằng xương in 3D (lần đầu tiên trên thế giới), tái tạo thành ngực bằng titanium in 3D (đầu tiên tại Đông Nam Á), điều trị giả u do nhiễm độc kim loại từ khớp nhân tạo (ca thứ hai trên thế giới), bệnh Castleman sau phúc mạc hay viêm não tự miễn bằng liệu pháp tế bào gốc (lần đầu tại Việt Nam).

Trước đó, tháng 3/2025, báo cáo của Indochina Research Vietnam công bố Vinmec đứng đầu toàn quốc về mức độ nhận diện đối với người nước ngoài tại Việt Nam. Tháng 2/2025, Hệ thống Y tế Vinmec cũng được vinh danh “Doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam” và “Doanh nghiệp vì cộng đồng tốt nhất” và “Nơi làm việc tốt nhất” tại Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 17.

Healthcare Asia Awards là giải thưởng uy tín thường niên do Tạp chí Healthcare Asia tổ chức. Giải thưởng năm 2025 ghi nhận những nỗ lực và thành tựu nổi bật của các tổ chức y tế tại 15 quốc gia châu Á, được đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế và khoa học đời sống khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Danh sách các hệ thống y tế, bệnh viện tại châu Á nhận giải thưởng tại Healthcare Asia Awards 2025:

Thế Định