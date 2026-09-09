Đại diện Heineken Việt Nam - Đại diện WWF-Việt Nam - Đại diện UBND TP. Đà Nẵng tại sự kiện khởi động dự án

Đây là giai đoạn hai của dự án, tiếp nối những thành công của chương trình hợp tác công tư được triển khai từ năm 2022. Chương trình sẽ mở rộng triển khai tại lưu vực sông Cu Đê (Đà Nẵng) và lưu vực Sông Ray - Đá Đen (TP.HCM), bên cạnh duy trì bảo tồn nước tại lưu vực sông Hồng, Tiền và Đồng Nai trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030.

Việc mở rộng này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình bảo tồn nguồn nước của Heineken Việt Nam. Theo chiến lược phát triển bền vững "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" của Heineken trên toàn cầu, doanh nghiệp đặt tham vọng đạt 100% cân bằng nước tại các nhà máy bia nằm trong khu vực chịu áp lực về nguồn nước với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng trong chín năm cho toàn bộ chương trình từ 2022 - 2030.

Ông Wietse Mutters - Tổng Giám đốc Điều Hành Heineken Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ, ông Wietse Mutters, Tổng Giám đốc Điều hành Heineken Việt Nam, cho biết: "Phát triển bền vững là trọng tâm trong toàn bộ hoạt động của chúng tôi. Xuyên suốt 35 năm hoạt động, chúng tôi mong muốn lớn mạnh cùng Việt Nam và chung tay giải quyết những thách thức chung bằng cách tiếp cận đổi mới, tiên phong.

Từ năm 2022, chúng tôi đã sớm chung tay cùng Bộ Nông Nghiệp - Môi Trường, WWF-Việt Nam và các đối tác hành động, tạo ra những tác động thiết thực. Những kết quả khả quan đạt được qua giai đoạn đầu của chương trình đã củng cố niềm tin để chúng tôi nhân rộng mô hình hợp tác công - tư, hướng tới tham vọng 100% cân bằng nước tại tất cả các nhà máy Heineken Việt Nam vào năm 2030”.

Việt Nam đang đứng trước những áp lực ngày càng lớn về an ninh nguồn nước và những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Bảo tồn nguồn nước là cấp thiết và cần sự chung tay từ Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức chuyên môn và cộng đồng nhằm phát huy chuyên môn và nguồn lực của mỗi bên, cùng tạo ra những giải pháp thiết thực và tác động lâu dài.

Từ năm 2022, Heineken Việt Nam đã tiên phong hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam và các đối tác địa phương triển khai chương trình bảo tồn nguồn nước tại ba lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền. Đến cuối năm 2025, chương trình đã ghi dấu mốc bù hoàn hơn 2,2 tỷ lít nước mỗi năm cho ba lưu vực sông, đồng thời đạt 100% cân bằng nước cho ba nhà máy tại các khu vực này. Chường trình góp phần phục hồi hệ sinh thái, hỗ trợ cải thiện quản lý nguồn nước, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và cải thiện sinh kế địa phương.

Heineken Việt Nam hỗ trợ mang nước sạch đến với cộng đồng địa phương

Kết quả khả quan này cho thấy tính hiệu quả của mô hình hợp tác công - tư, chuyển hóa các cam kết phát triển bền vững thành những hành động cụ thể và lâu dài. Trên nền tảng đó, Heineken Việt Nam tiếp tục mở rộng mô hình, thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mô hình hợp tác công - tư giữa Heineken Việt Nam và WWF-Việt Nam đã thực hiện với Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một mô hình tiêu biểu đem đến kết quả và tác động thiết thực. An ninh nguồn nước đang là thách thức ngày càng lớn của Việt Nam, đặc biệt khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, tăng trưởng đi với phát triển bền vững. Những nỗ lực của các doanh nghiệp như Heineken Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn nguồn tài nguyên nước.

Trong 35 năm hoạt động tại Việt Nam, Heineken Việt Nam không ngừng theo đuổi cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”, là một trong những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang có những đóng góp giá trị cao cho Việt Nam. Riêng trong năm 2025, Heineken Việt Nam đã đóng góp cho nền kinh tế ở mức tương đương 0,5% GDP quốc gia, tạo ra giá trị lan tỏa cho cộng đồng và chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng nội địa ở Việt Nam. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam tăng trưởng và phát triển bền vững thông qua những khoản đầu tư dài hạn, tạo ra tác động tích cực cho kinh tế, xã hội, và môi trường.

Ngọc Minh