Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng TP.HCM an toàn và bền vững”, chương trình thu hút hơn 300 sinh viên tham gia trực tiếp. Đây là sự tiếp nối nỗ lực của Heineken Việt Nam và Phòng Cảnh sát Giao thông TP.HCM trong việc lan tỏa văn hóa an toàn giao thông và hành vi “Đã uống rượu bia, không lái xe” đến giới trẻ, đoàn viên thanh niên và cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông James Crampton - Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao Heineken Việt Nam khẳng định, uống có trách nhiệm là một trong những trụ cột chính trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp này. “Tại những nơi có hoạt động kinh doanh của Heineken Việt Nam cũng như trong cộng đồng, chúng tôi nỗ lực truyền đi thông điệp này thông qua những sáng kiến gần gũi và thiết thực”, ông cho biết, “Chương trình hôm nay là một nỗ lực của Heineken Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, những lựa chọn có trách nhiệm nhằm góp phần xây dựng văn hóa an toàn giao thông cho Thành phố”.

Ông James Crampton cho biết, từ nay đến trước Tết Nguyên Đán, Heineken Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các sáng kiến để nâng cao nhận thức và tạo nên những thay đổi về hành vi trong cộng đồng nhằm đẩy mạnh văn hóa uống có trách nhiệm và giao thông an toàn. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh thức uống đại mạch Heineken 0.0 thông qua các hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu người tiêu dùng lựa chọn an toàn, trách nhiệm trong những khoảnh khắc chia sẻ niềm vui, đặc biệt trong mùa Tết sắp đến.

Chương trình “An toàn giao thông - Đã uống rượu bia, không lái xe” tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức với nhiều trải nghiệm và tương tác sôi nổi, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức pháp luật giao thông một cách gần gũi, sinh động. Các hoạt động hỏi đáp nhanh, video ngắn mô phỏng tình huống thực tế và trò chơi kiến thức khiến hội trường bùng nổ sự hào hứng.

“Chương trình rất bổ ích và gần gũi với sinh viên. Kiến thức về an toàn giao thông được truyền tải một cách rất sinh động, qua video mô phỏng và các hoạt động tương tác, giúp em và các bạn cũng dễ hiểu và dễ nhớ hơn.Mỗi người chúng em chắc chắn tự chấn chỉnh hành vi để tham gia giao thông một cách an toàn và hiệu quả”, Nguyễn Quốc Đạt - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, chia sẻ.

Trong khuôn khổ Chương trình, Heineken Việt Nam đã tặng 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên, học tập tốt và tích cực tham gia hoạt động đoàn - hội. Đây là lời động viên, khích lệ của Heineken Việt Nam để các bạn sinh viên tiếp tục trở thành những tấm gương tiêu biểu, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “An toàn giao thông - Đã uống rượu bia, không lái xe” trong thế hệ trẻ hôm nay.

Chương trình “An toàn giao thông - Đã uống rượu bia, không lái xe”, thông qua nhãn hàng Heineken 0.0, sẽ triển khai các chương trình tuyên truyền an toàn giao thông và uống có trách nhiệm, dành cho các tay lái mới và người tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán tới.

