Ngày 17/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp với người dân giúp một người đàn ông 78 tuổi đi lạc trở về với gia đình an toàn.

Đại diện Phòng CSGT cho biết, chiều 15/12, ông Đ.V.T. (trú tại phường Thanh Xuân) đi tập thể dục từ 15h30 nhưng không trở về. Đến 20h15, gia đình đã đến Công an phường Thanh Xuân trình báo sự việc.

Hình ảnh ông T. đi lạc được camera AI ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Xuân đã cử cán bộ phối hợp với Phòng CSGT tổ chức rà soát, truy vết hình ảnh từ hệ thống camera AI theo hướng di chuyển của ông T., do người nhà cung cấp.

Đến đêm 15/12, Thiếu tá Nguyễn Tá Khanh, Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã phối hợp với công an phường và gia đình rà soát camera AI, thu được các hình ảnh ông T. di chuyển dọc tuyến đường Nguyễn Tuân theo hướng khu vực Công viên Thanh Xuân và trên nhiều tuyến phố.

Từ những hình ảnh đó, Công an phường Thanh Xuân và gia đình đã tổng hợp đặc điểm nhận dạng, đăng tải thông tin tìm kiếm ông T. trên các trang mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Lực lượng CSGT truy vết qua hệ thống camera AI. Ảnh: Đình Hiếu

Gần 3h ngày 16/12, một người dân phát hiện ông T. trong tình trạng hạ đường huyết, có dấu hiệu bị ngất, nên đã nhanh chóng đưa ông trở về gia đình an toàn.

Sau sự việc, chị P.T.P., con dâu ông T., đại diện gia đình đã viết thư, gửi lời cảm ơn tới Phòng CSGT Hà Nội, Công an phường Thanh Xuân và đặc biệt là người dân hỗ trợ, giúp gia đình sớm tìm được người thân.