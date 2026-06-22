Buổi lễ diễn ra tại Nhà máy Heineken Việt Nam - Vũng Tàu, đánh dấu nỗ lực và cam kết của hai bên trong việc tiên phong kết nối năng lực nghiên cứu học thuật của nhà trường với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện Heineken Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện trong 5 năm

Để khởi động cho hợp tác, Heineken Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM sẽ cùng triển khai dự án nghiên cứu ứng dụng robot hình người. Dự án sẽ ứng dụng thế mạnh của nhà trường trong lĩnh vực nghiên cứu lập trình, để phát triển các giải pháp đưa mẫu robot hình người Unitree G1 thực hiện các tác vụ như bốc xếp thùng hàng, dỡ kiện hàng nặng từ pallet và thao tác gắp nắp lon trên dây chuyền sản xuất của nhà máy bia.

Nghiên cứu ứng dụng robot hình người tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Việc ứng dụng robot hình người trong các tác vụ nặng nhọc và mang tính lặp lại sẽ giải phóng sức lao động và trao quyền cho nhân viên trong những công việc ý nghĩa hơn; đồng thời góp phần kiến tạo môi trường làm việc thông minh, linh hoạt và an toàn.

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, bà Đặng Huỳnh Mai Anh, Giám đốc Kỹ thuật số và Công nghệ Cấp cao Heineken Việt Nam, cho biết: “Hướng đến chặng đường 5 năm tới, giá trị cốt lõi mà hai bên cùng theo đuổi chính là phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên, cùng hướng đến mục tiêu chung thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ và phát triển nhân lực công nghệ. Đối với Heineken Việt Nam, hợp tác này là bước tiến thiết thực giúp chúng tôi tiến gần hơn đến tham vọng trở thành "Công ty bia kết nối tốt nhất"”.

Bà Đặng Huỳnh Mai Anh, Giám đốc Kỹ thuật số và Công nghệ Cấp cao Heineken Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Về phía nhà trường, PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, chia sẻ: “Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM luôn chú trọng gắn kết nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Hợp tác với Heineken Việt Nam mang đến cơ hội để giảng viên và sinh viên tiếp cận với thiết bị, hạ tầng hiện đại và những bài toán công nghệ của doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng hợp tác chiến lược toàn diện lần này sẽ là tiền đề cho nhiều nghiên cứu và giải pháp công nghệ chất lượng, mang tính ứng dụng cao; đồng thời góp phần xây dựng và vận hành một mô hình giáo dục gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp”.

PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Việt Nam hiện không chỉ là một trong những thị trường trọng điểm của Heineken, mà còn đang đóng vai trò ngày càng lớn trên bản đồ công nghệ của tập đoàn. Việc Heineken đặt các trung tâm công nghệ cấp khu vực tại Việt Nam, bao gồm Trung tâm phát triển phần mềm Tiger Tribe, Trung tâm phát triển nhà máy kết nối toàn diện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung tâm nghiên cứu, phân tích dữ liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy niềm tin mạnh mẽ và sự đầu tư nghiêm túc của tập đoàn vào hành trình chuyển đổi số cũng như vào lực lượng nhân tài công nghệ tại Việt Nam.

Robodog có khả năng tự hành tại Nhà máy Heineken Việt Nam - Vũng Tàu

Với tham vọng trở thành Công ty bia kết nối tốt nhất, Heineken Việt Nam tận dụng sức mạnh của công nghệ, dữ liệu và các giải pháp AI để đưa ra quyết định tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn và tạo ra giá trị vượt trội trên toàn chuỗi giá trị, qua đó ngày càng gắn kết hơn bao giờ hết với khách hàng, người tiêu dùng, nhân viên và các đối tác.

Bích Đào