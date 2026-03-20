Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp 20 đối tượng liên quan hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Hòa Cường.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 16/3, trên đường 2 Tháng 9, nhiều nhóm thanh thiếu niên từ các địa bàn như Hòa Khánh, Điện Bàn Đông, Hội An Đông, Hòa Xuân, Hòa Vang… mang theo hung khí như ba chĩa, dao, kiếm, tuýp sắt, bình xịt hơi cay, tìm nhau giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng liên quan được triệu tập. Ảnh: C.A

Các đối tượng tụ tập thành 3 nhóm, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường. Khi chạm mặt, các nhóm lao vào hỗn chiến bằng hung khí.

Hậu quả, N.K.A (SN 2009, trú xã Hà Nha) bị đâm thấu ngực trái, đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; N.V.N (SN 2009, trú xã Phú Thuận) bị thương nhẹ.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan công an đã giữ khẩn cấp 11 đối tượng thuộc nhóm trực tiếp gây án về hành vi “Giết người”; đồng thời tạm giữ 9 đối tượng còn lại (từ đủ 16 tuổi trở lên) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với N.K.A, do đang điều trị nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn; hai đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự không bị xử lý hình sự.

Tang vật thu giữ gồm nhiều hung khí nguy hiểm và phương tiện liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.