Ngày 12/3, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dầu Thanh Phong (17 tuổi) Nguyễn Trí Thanh (18 tuổi) cùng 20 đối tượng khác để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đồng thời, công an tiếp tục sàng lọc, lập hồ sơ xử lý nhiều đối tượng liên quan khác.

Công an TPHCM khởi tố 22 đối tượng vụ hỗn chiến. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ việc, mâu thuẫn bắt nguồn từ tối 1/3. Khi Phong cùng nhóm bạn đang ngồi uống nước trên đường Nguyễn Oanh thì nhóm của Thanh chạy xe máy ngang qua, nẹt pô. Bị nhóm của Phong lườm nguýt, Thanh về nhà chụp ảnh bánh mì đăng lên TikTok với dòng trạng thái đầy tính khiêu khích: "Bận nẹt pô kẻ địch nên giờ mới ăn".

Đọc được, Phong nhắn tin chửi bới và hẹn Thanh "quyết chiến" tại chân cầu Bến Phân vào tối 3/3. Thanh còn ngạo mạn thách thức: "Có bao nhiêu quân thì kéo hết vào".

Các đối tượng bị bắt giữ cùng hung khí. Ảnh: CA

Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, Phong huy động được 19 người, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm. Đáng chú ý, trong nhóm này, nhiều thành viên còn chở theo cả bạn gái đi cùng để... xem đánh nhau.

Khoảng 23h30 tối 3/3, sau nhiều lần thay đổi địa điểm để né tránh lực lượng công an, nhóm của Phong phát hiện nhóm của Thanh tại một quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông).

Ngay lập tức, nhóm của Phong ập vào tấn công. Phong cùng đồng bọn dùng ống sắt, bình xịt hơi cay, dao tự chế lao vào truy sát đối phương.

Bị tấn công bất ngờ, nhóm của Thanh dùng gậy ba khúc, ghế sắt, bàn gỗ và ly thủy tinh tại quán ném trả dữ dội. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cảnh tượng hỗn loạn, hai nhóm rượt đuổi, đập phá tan hoang đồ đạc trong hơn 10 phút trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Hội Đông phối hợp cùng Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, truy xét và đưa gần 50 người liên quan về làm việc.

Tại hiện trường và quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật gồm: ghế xếp, bàn gỗ bị hư hỏng, hai cây sắt vuông, bình xịt hơi cay, mã tấu tự chế và gậy ba khúc.