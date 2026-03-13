TPHCM:

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt Phạm Thùy Trang Đài để phục vụ công tác điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 29/4/2021, Đài cùng V.T.L. (SN 2002, quê Cà Mau) và một số người bạn đi ăn ốc trên đường Hồ Văn Long, quận Bình Tân (cũ). Trong lúc ngồi ăn, L. kể lại việc bị Võ Yến Linh (SN 2002, quê Cà Mau) gây khó dễ trong công việc khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory.

Đối tượng Phạm Thùy Trang Đài, tức "Na Đắc Kỷ". Ảnh: CACC

Bức xúc, L. rủ Đài cùng nhóm bạn đến quán karaoke này để tìm Linh nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến trước quán karaoke Victory trên đường Hồ Văn Long, nhóm của Đài phát hiện Linh đang đứng trước sảnh cùng Nguyễn Lê Huy và một số người khác. Lúc này, L. và Đài lao vào đánh Linh, dẫn đến xô xát giữa hai nhóm.

Hai bên sau đó sử dụng gậy bóng chày và nhiều hung khí tấn công nhau, khiến nhiều người bị thương. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn và hô hoán lực lượng công an.

Các nạn nhân được đưa đến Phòng khám Đa khoa An Bình cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị. Trong đó, Nguyễn Lê Huy được xác định có tỷ lệ thương tích 14%.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Phạm Thùy Trang Đài về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt được Đài và đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.