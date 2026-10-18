Ngay từ khi cất giọng ở "Ca sĩ mặt nạ 2026", Heo Má Hồng gây bất ngờ vì kỹ thuật điêu luyện. Tăng Duy Tân, Trấn Thành, Bích Phương dự đoán những cái tên khác nhau như NSND Thanh Lam, Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê...

Ở tập 3 của Ca sĩ mặt nạ, 2 cố vấn khách mời Tăng Duy Tân, Bảo Anh tham gia cùng Trấn Thành, Bích Phương. Ban cố vấn đến với bảng C - bảng đấu cuối của vòng 1 với chủ đề “Vùng đất âm nhạc”.

Mở đầu tập 3, ban cố vấn đã có màn khởi động với trò chơi “Hát đục lỗ”. Ngay khi nghe thể lệ, Trấn Thành dí dỏm sang đứng gần Bảo Anh, nhường chỗ cho cặp đôi Bích Phương - Tăng Duy Tân về chung đội.

Host Ngô Kiến Huy và ban cố vấn.

Bò Sữa Achu mở màn bảng C với ca khúc Sài Gòn đau lòng quá, mang đến phong cách nhẹ nhàng, tích cực hơn cho nội dung ca khúc vốn buồn, day dứt. Mascot gây chú ý với phần lên nốt cao ở cuối tiết mục.

Chất giọng của Bò Sữa Achu có phần nữ tính, khiến Trấn Thành nhận định đây là giọng nam quãng cao, gọi tên ca sĩ indie Khiêm. Khán giả trên mạng xã hội lại gọi tên "anh trai" CONGB vì chất giọng cả hai quá giống nhau.

Bò Sữa Achu.

Cao Bồi Lang được gợi ý là người từng được săn đón, sở hữu nhiều chiếc cúp ấn tượng, được ví như “chúa tể hủy diệt mọi cuộc thi”. Sau thời gian "ở ẩn", nhân vật quyết tâm trở lại để tìm hào quang.

Trình diễn ca khúc Mất kết nối, Cao Bồi Lang mang tới phiên bản giàu năng lượng với chất giọng rock cao, khàn, nam tính. Sự đối lập giữa giọng nói khi giao lưu - nhẹ nhàng, gợi liên tưởng tới giọng nữ - và giọng hát trên sân khấu tạo bối rối cho ban cố vấn.

Bích Phương thừa nhận bản thân chưa thể tìm ra đáp án nhưng vẫn quyết định ghi Đàm Vĩnh Hưng vào phiếu dự đoán. Tăng Duy Tân lại gọi tên 1 giọng ca nữ là NSND Thanh Lam. Khánh Phương cũng là cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội.

Cao Bồi Lang.

Chọn ca khúc Cầm kỳ thi hoạ, Heo Má Hồng mang đến cách tiếp cận mới với bản phối rock. Bản gốc bài hát khai thác chất liệu dân ca Bắc Bộ, kết hợp nhạc điện tử, còn tiết mục của Heo Má Hồng tôn khả năng xử lý quãng giọng rộng, khả năng kiểm soát giọng hát.

Ngay từ khi cất giọng, mascot đã khiến ban cố vấn bất ngờ. Tăng Duy Tân nhận định đây là một ca sĩ đầy kinh nghiệm, cùng kỹ thuật sân khấu điêu luyện. Trấn Thành thừa nhận ca khúc được xử lý quá bài bản, chuyên nghiệp, đồng thời nghi ngờ đây chưa phải giọng thật của nhân vật. Các cố vấn liên tục đưa ra những cái tên khác nhau như Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê, NSND Thanh Hoa...

Bích Phương liên tưởng đến NSND Thanh Lam nhưng càng về sau, khi nhân vật đẩy giọng lên quãng cao, cô càng khó nhận định.

Heo Má Hồng.

Lion Vui Tươi mang đến Rất lâu rồi mới khóc với phong cách rock ballad. Trái với vẻ ngoài mạnh mẽ của mascot, nhân vật bộc lộ nội lực, giàu cảm xúc trong giọng hát, khiến ban cố vấn hướng đến các giọng ca trẻ có khả năng truyền tải cảm xúc tốt. Xuân Định KY là người được khán giả nhắc đến nhiều nhất.

Khỉ Xù Mì trình diễn Gạt đi nước mắt theo phong cách trẻ trung nhưng vẫn nội lực, xử lý linh hoạt giữa giai điệu và phần rap. Dù ban cố vấn gặp khó, phần lớn khán giả trên mạng xã hội lại cho biết quá dễ dàng để nhận ra đây là "em xinh" Muộii. Số ít người hâm mộ gọi tên "em xinh" Han Sara.

Khép lại vòng 1 bảng C, Khỉ Xù Mì tạm dẫn đầu trong 5 mascot.

Lion Vui Tươi và Khỉ Xù Mì.

Ảnh, video: BTC