Herbalife Việt Nam - đơn vị đồng hành xuyên suốt 5 mùa - tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa sứ mệnh kết nối tri thức y khoa với hành động cộng đồng.

“Điểm hẹn” sức khoẻ của hàng nghìn người

Chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam thu hút hàng ngàn người tham gia và hưởng ứng

Sáng 28/9, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của sức khỏe khi hàng nghìn người dân tham dự “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần 5. Ngay từ sớm, khu vực tư vấn dinh dưỡng đã đông kín, nhiều người xếp hàng để được đo chỉ số cơ bản, kiểm tra sức khỏe và nhận lời khuyên trực tiếp từ các chuyên gia.

Chỉ trong một buổi sáng, Ban Tổ chức ghi nhận hơn 1.350 lượt khám và tư vấn dinh dưỡng, phản ánh nhu cầu thực tế và niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng vào chương trình.

“Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” đang trở thành một hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần khơi dậy nhận thức và hành động về dinh dưỡng, vận động trong đời sống hằng ngày.

Sự kiện năm nay quy tụ 20 đội thi tham gia hai phần thi kiến thức và vận động, mang đến loạt tiết mục đa dạng: khiêu vũ, zumba, fitness, aerobic… khuyến khích lối sống năng động cho mọi lứa tuổi.

Ban Giám khảo - gồm GS.TS Trần Thanh Dương (Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia), PGS.TS Nguyễn Quang Dũng (Trường Đại học Y Hà Nội) và ông Trần Văn Mạnh (Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam) - đánh giá cao việc các đội lồng ghép yếu tố khoa học vào phần thi, đồng thời thể hiện rõ tinh thần kết nối cộng đồng. Mỗi tiết mục không chỉ gây ấn tượng thị giác mà còn truyền tải thông điệp thiết thực: “Dinh dưỡng đúng kết hợp vận động đều đặn là nền tảng cho sức khỏe bền vững”.

Sức lan tỏa của chương trình không chỉ dừng ở con số người đến tham dự trực tiếp. Trong suốt ngày diễn ra, hàng nghìn bức ảnh và clip ghi lại cảnh tư vấn, các gia đình, nhóm bạn tập luyện hay thi đấu đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thống kê sơ bộ cho thấy sự kiện lần này đạt hàng chục nghìn lượt tương tác trực tiếp, góp phần nâng tổng lượt tiếp cận của “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lên hàng triệu trong 5 mùa tổ chức.

Góp phần lan toả thông điệp dinh dưỡng khoa học và vận động lành mạnh

Không khí sôi động tại “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần thứ 5 diễn ra ở Công viên Thống Nhất, Hà Nội

Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành bền bỉ của mình trong hành trình này. Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam - cho biết: “Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa Herbalife Việt Nam và các tổ chức y tế và sức khỏe, các chuyên gia, sẽ tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đồng hành năm mùa liên tiếp với “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” là cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc khuyến khích thói quen sống lành mạnh, giúp người dân có thêm sự hỗ trợ thực tế và động lực để chăm sóc bản thân và gia đình”.

Trong 4 mùa trước, “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” đã trực tiếp tư vấn và thăm khám cho khoảng 5.000 lượt người, đồng thời đạt hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông. Trên nền tảng đó, con số hơn 1.350 lượt tư vấn chỉ trong một ngày của mùa thứ 5 trở thành dấu mốc nổi bật, cho thấy quy mô và chất lượng chương trình ngày càng mở rộng, niềm tin của cộng đồng ngày càng lớn.

Không chỉ dừng lại ở số lượng, sự kiện còn góp phần đưa thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý vào đời sống của nhiều nhóm đối tượng - từ học sinh, nhân viên văn phòng đến người cao tuổi và các gia đình trẻ.

Phát biểu tại sự kiện, Nhà báo Trần Tuấn Linh - Trưởng Ban Tổ chức - nhấn mạnh: “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” đang trở thành một hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần khơi dậy nhận thức và hành động về dinh dưỡng, vận động trong đời sống hằng ngày.

Ban Tổ chức cùng Herbalife Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chương trình đến nhiều địa phương, đa dạng hóa hình thức tư vấn, hướng tới cá nhân hóa dịch vụ và xây dựng các hoạt động theo dõi, hỗ trợ sau sự kiện. Mục tiêu là không chỉ dừng ở con số người tham dự trong một ngày, mà tạo được sự thay đổi bền vững về thói quen dinh dưỡng và vận động của người dân.

Sau 5 lần tổ chức, “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” đã khẳng định vị thế như một điểm hẹn uy tín về sức khỏe, kết nối giới chuyên môn, doanh nghiệp và cộng đồng. Sự đồng hành bền bỉ của Herbalife Việt Nam chung tay cùng các cơ quan y tế tổ chức các hoạt động cộng đồng đã góp phần đưa thông điệp dinh dưỡng khoa học và vận động lành mạnh lan tỏa sâu rộng hơn tới mọi tầng lớp, tăng sức lan tỏa và nâng cao sức khỏe người dân.

Bích Đào