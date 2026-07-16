Ngày 13/7, Tọa đàm Hà Nội 2026 do Trung tâm Thành phố thông minh và bền vững châu Á - Thái Bình Dương (SSC Hub) của RMIT Việt Nam và Viện Chính sách Australia - Việt Nam (AVPI) đồng tổ chức, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp thảo luận về chuyển đổi xanh và phát triển đô thị bền vững.

Tọa đàm tổ chức ở văn phòng đại diện AVPI tại cơ sở Hà Nội, Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT

Sự kiện diễn ra sau khi UBND TP. Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, hướng tới đô thị xanh, thông minh và hội nhập, đồng thời giải quyết các thách thức về ô nhiễm, ùn tắc, phát thải và biến đổi khí hậu.

Phát biểu khai mạc, GS. Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của hợp tác trong giải quyết các thách thức đô thị. “Không một tổ chức nào có thể tự mình giải quyết những vấn đề này. Chúng ta cần chia sẻ bài học thực tiễn với nhau, xây dựng nền tảng quản trị hiệu quả và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan quản lý, trường đại học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế”.

Bà Dominique Wiehahn, Giám đốc AVPI và Trung tâm Kết nối doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo RMIT tại Hà Nội, cho biết: “Bằng cách kết hợp kinh nghiệm của Australia trong quy hoạch đô thị dài hạn, quản trị thông minh và cơ sở hạ tầng bền vững với những định hướng ưu tiên và năng lực sẵn có của Hà Nội, chúng ta có thể cùng phát triển các sáng kiến và khuyến nghị chính sách thiết thực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố”.

Nội dung tọa đàm tập trung vào các chủ đề như chất lượng sống đô thị, phát triển bền vững, chuyển đổi công nghiệp xanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của quản trị trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: RMIT

Trong phần trình bày chung, hai Đồng lãnh đạo SSC Hub, GS. Jago Dodson và GS. Nguyễn Quang Trung nhận định thách thức lớn tiếp theo của Hà Nội không chỉ là tăng trưởng mà còn là quản trị trong bối cảnh đô thị ngày càng phức tạp.

“Khi các thành phố phát triển, thành công phụ thuộc vào khả năng điều phối giữa quy hoạch sử dụng đất, giao thông, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, hệ thống dữ liệu và dịch vụ công trên nhiều cấp quản lý khác nhau”, GS. Dodson nhận định.

Cũng theo GS. Dodson: “Đối với các siêu đô thị đang phát triển, quản trị hiệu quả giờ đây quan trọng không kém đầu tư mới vào hạ tầng. Điều này đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về quá trình phát triển đô thị cũng như đội ngũ chuyên gia có thể hoạch định và quản lý quá trình tăng trưởng”.

Một thông điệp đáng chú ý khác là công nghệ thôi chưa đủ để xây dựng đô thị bền vững.

Theo GS. Nguyễn Quang Trung, ngày càng nhiều thành phố trên thế giới đầu tư vào AI, bản sao số (digital twin), cơ sở dữ liệu đô thị và các công nghệ thành phố thông minh khác. Tuy nhiên, hiệu quả của những công cụ này phụ thuộc vào nền tảng thể chế hỗ trợ phía sau và công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp cải thiện đáng kể quá trình ra quyết định.

GS. Jago Dodson (trái) và GS. Nguyễn Quang Trung (phải) trình bày tại tọa đàm. Ảnh: RMIT

Bài trình bày cũng nhấn mạnh rằng tính bền vững mới là thước đo cuối cùng của thành công. “Công nghệ thông minh chỉ là phương tiện, còn bền vững mới là đích đến”, GS. Trung nói.

Tuy các thành phố có thể tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới khá nhanh, việc xây dựng các hệ thống giao thông có khả năng chống chịu cao, những cộng đồng bao trùm và môi trường đô thị phát thải thấp đòi hỏi đầu tư dài hạn cũng như cam kết chính trị bền bỉ.

Các ví dụ quốc tế mang đến nhiều bài học giá trị. Hai diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm từ Copenhagen, Melbourne và Tokyo - những thành phố nằm trong nhóm đáng sống nhất thế giới năm 2026 - nơi đầu tư dài hạn, quản trị đồng bộ và sự tham gia của cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng sống và tính bền vững của đô thị.

“Đối với Hà Nội, điều quan trọng không phải là sao chép mô hình của các thành phố khác, mà là tiếp thu những bài học và nguồn cảm hứng từ các mô hình đó để xây dựng cách tiếp cận về quy hoạch và quản lý đô thị phù hợp với điều kiện và nhu cầu hiện tại cũng như tương lai của Hà Nội”, GS. Dodson cho biết.

Tọa đàm khép lại với thảo luận về các cơ hội hợp tác giữa khu vực công, doanh nghiệp và giới học thuật trong nghiên cứu, tham vấn chính sách, phát triển năng lực và đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý là kế hoạch mở rộng học bổng tiến sĩ RMIT dành cho lãnh đạo khu vực công Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực quy hoạch, quản trị đô thị và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn của Hà Nội.

(Nguồn: RMIT)