Anh:

Hiệu quả thực tế

The Guardian dẫn nghiên cứu từ công ty tư vấn Voar và tổ chức vận động Uplift, từ năm 2010 đến năm 2024, chính phủ Anh đã tổ chức 7 vòng cấp phép khai thác tại khu vực Biển Bắc. Trong các vòng này, hàng trăm giấy phép đã được cấp, qua đó hình thành hoặc tái cấp phép 20 mỏ dầu và khí đốt.

Mặc dù 20 mỏ dầu khí này có tiềm năng cung cấp khí đốt cho Anh trong 6 tháng, nhưng thực tế từ năm 2010 đến nay chúng mới mang lại lượng khí đốt tương đương 36 ngày, chỉ bằng khoảng 10% so với tiềm năng dự kiến.

Con số này cho thấy việc cấp phép khai thác mới không còn là “cứu cánh” cho nền kinh tế Anh hay giảm hóa đơn năng lượng, trái ngược với những tuyên bố trước đây.

Các chuyên gia kinh tế và năng lượng cảnh báo: Biển Bắc là vùng khai thác cạn kiệt. Sản lượng đã giảm khoảng 75% so với đỉnh cao và gần 90% trữ lượng đã được khai thác.

Báo cáo tiết lộ 14 năm cấp giấy phép khai thác dầu và khí đốt ở Biển Bắc chỉ mang lại nguồn cung đủ cho 36 ngày, khiến nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi về hiệu quả thực tế của chính sách. Ảnh: PA

“Một tháng nguồn khí đốt sau 14 năm cấp phép cho thấy chi phí đầu tư hầu như không mang lại lợi ích thực tế. Cách duy nhất để giảm rủi ro giá năng lượng là tăng cường năng lượng tái tạo và nâng cấp nhà ở”, Tessa Khan, giám đốc Uplift, nhấn mạnh.

Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, đặc biệt do tác động từ tình hình chiến sự ở Trung Đông, nội bộ Anh đang tranh luận sôi nổi về cách đảm bảo nguồn cung ổn định và chi phí hợp lý.

Đảng Lao động tập trung vào năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong nước.

Theo họ, khai thác dầu khí mới không giải quyết được giá cả và tiềm ẩn rủi ro môi trường, trong khi các giải pháp dài hạn như điện mặt trời, điện gió hay nâng cấp hệ thống cách nhiệt cho nhà ở mang lại hiệu quả bền vững hơn.

Ngược lại, Đảng Nước Anh Đổi mới và Đảng Bảo thủ nhấn mạnh việc mở lại giấy phép khai thác dầu khí sẽ giúp Anh tự túc năng lượng và giảm hóa đơn cho người dân. Họ cho rằng khai thác mới là giải pháp nhanh nhất để giảm áp lực chi phí cho hộ gia đình trước áp lực giá năng lượng tăng.

Tuy vậy, Jess Ralston, chuyên gia năng lượng tại Energy and Climate Intelligence Unit, cho rằng việc cấp thêm giấy phép chỉ là “giải pháp tạm thời”, không giúp người tiêu dùng.

“Chúng ta đã khai thác gần 90% dầu khí Biển Bắc. Giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch thông qua xe điện, bơm nhiệt và năng lượng tái tạo mới là giải pháp bền vững dài hạn”, Ralston nói.

Việc cấp thêm giấy phép mới không làm giảm giá năng lượng, bởi giá khí đốt được định giá theo thị trường quốc tế. Điều này đồng nghĩa người tiêu dùng Anh vẫn phải chịu hóa đơn cao nếu giá quốc tế tăng.

Chiến lược ứng phó tạm thời

Trước áp lực giá năng lượng tăng mạnh, người dân, doanh nghiệp và chính phủ Anh đang triển khai nhiều biện pháp thực tế để giảm chi phí và đảm bảo nguồn cung ổn định.

Chính phủ Anh thực hiện gói “Warm Homes Plan” trị giá 15 tỷ bảng, nhằm hỗ trợ hộ gia đình nâng cấp hiệu suất năng lượng và sử dụng năng lượng sạch.

Gói này bao gồm trợ cấp trực tiếp và khoản vay không lãi suất cho việc lắp bơm nhiệt, pin mặt trời, pin lưu trữ năng lượng, đặc biệt ưu tiên hộ gia đình thu nhập thấp và nhóm dễ bị tổn thương.

Ngoài ra, các tiêu chuẩn xây dựng mới yêu cầu nhà mới bắt buộc lắp pin mặt trời và hệ thống sưởi năng lượng hiệu quả, giúp giảm chi phí vận hành và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Nhiều hộ gia đình Anh tận dụng trợ cấp hoặc tự đầu tư lắp pin mặt trời, bơm nhiệt và cải thiện cách nhiệt nhà để giảm hóa đơn điện và chi phí sưởi ấm lâu dài.

Những cải tiến này vừa giảm hóa đơn trước mắt, vừa tăng tính bền vững và khả năng chống chịu trước biến động giá năng lượng quốc tế.

Theo The Guardian