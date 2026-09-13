Dù giữ vai trò kết nối Quốc lộ 13, Bình Triệu, Hàng Xanh với cầu Sài Gòn và khu vực trung tâm TPHCM, đường Ung Văn Khiêm (phường Thạnh Mỹ Tây) lại có mặt cắt khá hẹp. Tuyến đường chưa đầy 2km chỉ rộng 2-4 làn xe, thường xuyên ùn tắc, gây áp lực lớn lên giao thông khu vực.

Theo ghi nhận của VietNamNet lúc 7h, hàng nghìn xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm trên đoạn đường dài vỏn vẹn 2km, nhiều thời điểm phải nhích từng chút.

Có thời điểm, do phía trước quá đông, một số xe máy bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều để tranh thủ “từng chút thời gian”. Việc này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mà còn khiến cả hai chiều đường đều rơi vào cảnh ùn tắc.

Anh Nguyễn Thành Trung (phường Bình Phú) cho biết mỗi sáng trên đường đến công ty, anh thường xuyên gặp cảnh xe cộ chen lấn từ cả hai phía. “Có lúc tôi tưởng đường này thành đường một chiều”, anh nói. Anh chia sẻ tình trạng ùn tắc khiến anh cảm thấy mệt mỏi ngay từ khi bắt đầu ngày làm việc.

Vào giờ cao điểm, khi lượng xe máy tăng cao, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thường bố trí lực lượng tại các ngã ba, nút giao để điều tiết, giúp phương tiện lưu thông liên tục và hạn chế ùn ứ cục bộ.

Ngoài tình trạng phương tiện đông, việc nhiều quán ăn nằm sát lòng, lề đường cũng góp phần gây ùn tắc. Đây là tuyến đường hướng vào trung tâm nên vào buổi sáng, nhiều người dừng xe sát vỉa hè để mua đồ ăn, khiến dòng phương tiện bị cản trở và ùn ứ.

Sau thời gian dài chịu áp lực từ lượng phương tiện lớn, mặt đường Ung Văn Khiêm đã xuống cấp. Vào mùa mưa, một số đoạn xuất hiện tình trạng lún, nhiều ổ gà gây khó khăn cho việc đi lại.

Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, TPHCM dự kiến đầu tư 4.592 tỷ đồng mở rộng đường Ung Văn Khiêm (phường Thạnh Mỹ Tây) lên 30m, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư chiếm phần lớn kinh phí. Dự án được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc.

Ban Giao thông đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để TPHCM xem xét chủ trương đầu tư trong năm nay. Tuyến dài khoảng 1,8km, từ ngã năm Đài Liệt Sĩ đến ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh, dự kiến mở rộng từ 10-12m lên 30m, quy mô 6 làn xe.

Cùng với Ung Văn Khiêm, hàng loạt dự án giao thông quanh Hàng Xanh - Bình Triệu cũng được triển khai, kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn ùn tắc lâu năm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM.