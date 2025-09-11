Khu đô thị mới Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) có quy mô 24,4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng (Tổng công ty Xây dựng Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Mặc dù theo tiến độ dự án phải hoàn thành vào năm 2022 nhưng đến nay, nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang.

Theo quy hoạch chi tiết do tỉnh Vĩnh Phúc trước đây phê duyệt, Khu đô thị mới Xuân Hòa được thiết kế gồm khu nhà ở liền kề, biệt thự, khu dịch vụ thương mại, công viên cây xanh, trường học và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Nhiều khu đất trong quy hoạch thuộc dự án vẫn bỏ trống.

Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một cộng đồng dân cư văn minh, kết hợp hài hòa giữa không gian sống và dịch vụ công cộng, góp phần mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Phúc Yên.

Dự án được khởi công từ tháng 3/2020, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12/2022.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV cho thấy, nhiều tuyến đường nội khu vẫn chưa hoàn thiện. Hệ thống cây xanh, chiếu sáng còn thiếu hoặc hư hỏng. Vỉa hè, hành lang an toàn giao thông bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Một số dãy nhà liền kề đã xây xong phần thô nhưng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Nhiều lô đất vẫn là bãi đất trống, chưa được triển khai xây dựng.

Kết quả kiểm tra của Thành phố Phúc Yên trước đây chỉ ra rằng, chủ đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khi chưa xin phép, thi công nhà dịch vụ rồi mới bổ sung thủ tục sau khi bị xử phạt.

Dãy nhà xây thô chưa có người ở.

Hành lang hai bên đường bị lấn chiếm để vật liệu xây dựng.

Cùng với đó là tình trạng xây dựng sai quy hoạch, sai thiết kế, diễn ra tại các khu đất do người dân tự xây dựng nhà cửa. Đường sá, vỉa hè đã xuống cấp, hư hỏng. Trong khi đó, nhiều công trình công cộng như trường học, nhà trẻ, trạm y tế chưa được triển khai đúng tiến độ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: Khu đô thị mới Xuân Hòa là dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng giao cho doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến dự án bị chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, một số tuyến đường giao thông theo quy hoạch sẽ chạy qua dự án, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Do vậy, tại các vị trí này, chủ đầu tư chưa thể thi công hệ thống hạ tầng và các dãy nhà xây thô theo quy hoạch đã phê duyệt.

Hệ thống hạ tầng, đường nội bộ chưa được đầu tư đồng bộ.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư trong quản lý trật tự đô thị, xây dựng chưa thật sự hiệu quả, dẫn đến một số trường hợp nhà dân tự xây dựng sai so với thiết kế.

Khu đô thị mới Xuân Hòa, cùng với 5 dự án khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây (tỉnh Phú Thọ hiện nay), là những dự án được Thanh tra Chính phủ đưa vào Kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và trực tiếp tiến hành thanh tra.

Kết luận thanh tra dự kiến được ban hành trước ngày 25/9.