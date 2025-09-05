Trong kế hoạch thanh tra trực tiếp 145 dự án trên toàn quốc của Thanh tra Chính phủ, tại Đồng Nai có 8 công trình, dự án với mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng nằm trong danh sách này.

Một trong số đó là Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn, dự án có quy mô hơn 48ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.082 tỷ đồng, do CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu làm chủ đầu tư.

Năm 2008, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án này. Khu vực được quy hoạch nằm trên Cù lao Tân Vạn (thuộc phường Tân Vạn, TP Biên Hòa - nay là phường Biên Hòa).

Dự án nằm trọn trên Cù lao Tân Vạn, được bao bọc bởi hệ thống sông, rạch. Phía bắc giáp sông Đồng Nai và đối diện Cù lao Phố, phía đông cũng giáp sông Đồng Nai, phía tây giáp rạch Ông Dầu, phía nam giáp rạch Bà Lồ.

Theo quy hoạch, dự án phục vụ khoảng 18.000 cư dân, hướng đến hình thành một khu đô thị dịch vụ du lịch ven sông hiện đại.

Đến năm 2016, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với mục tiêu phát triển khu nhà ở cao cấp cho thuê, khu sân golf, dịch vụ giải trí, du lịch, khu dịch vụ văn phòng gắn với cảnh quan đặc thù sông nước với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Cuối năm 2020, dự án được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian sử dụng đất của dự án thêm 24 tháng. Đến năm 2023, tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, liệt dự án vào nhóm công trình vi phạm do chậm tiến độ sử dụng đất.

Tháng 3/2024, chủ đầu tư được gia hạn lần hai, kéo dài thời gian sử dụng đất thêm hơn 15 tháng với lý do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu dự án nghìn tỷ đồng hiện chỉ có một cổng ra vào. Bên trong, chỉ có vài công nhân thi công và bảo vệ túc trực. Dự án mới hình thành một số tuyến đường, trồng cây xanh, phần lớn diện tích vẫn đang trong quá trình triển khai.

Một điểm trong dự án đã hình thành khu vực hồ bơi và sân chơi thể thao. Dù đã có hình hài, các hạng mục này vẫn bỏ không, ít được sử dụng.

Trong khi hệ thống đường nội bộ, dãy nhà liền kề đã hình thành thì tại khu đất trống của dự án vẫn đang triển khai thi công nền móng, với hàng loạt hố móng, cốt thép và bê tông nằm ngổn ngang.

Một bến thủy nội địa được xây nối thẳng với bờ kè kiên cố hồi tháng 6. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 2 tháng.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) - thành viên Tập đoàn TTC do ông Đặng Văn Thành làm Chủ tịch - đã nắm quyền sở hữu toàn bộ dự án sau khi mua lại 51% cổ phần còn lại thông qua đấu giá hồi đầu năm 2025. Dự án được đổi tên thành “Đảo Kim Quy”, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, TTC Land sẽ phát triển 571 nhà phố, biệt thự đơn lập và song lập, đồng thời xây dựng hệ thống tiện ích nội khu gồm trường học quốc tế, trung tâm thương mại, khu thể thao - giải trí và công viên ven sông.

Dự án đang thi công hạng mục trung tâm thương mại dịch vụ trên diện tích hơn 6.100 m2, gồm 1 tầng hầm, 4 tầng nổi và tum, tổng diện tích sàn sử dụng hơn 15.000m2.