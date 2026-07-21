Sáng 21/7, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xe khách xảy ra tại xã Hưng Thịnh khiến nhiều người thương vong.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, khung xe biến dạng, lớp vỏ cùng nhiều vật dụng bên trong khoang hành khách bị lửa phá hủy.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại Km1839 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh. Xe khách đã lao vào dải hộ lan bên đường trước khi bốc cháy. Ngọn lửa xuất phát từ phần đầu xe rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt. Phần đầu xe biến dạng, nhiều bộ phận cháy đen; nhiều mảnh vỡ và tro tàn vương vãi bên dải hộ lan Quốc lộ 1.

Xe cứu hộ kéo chiếc xe khách cháy trơ khung rời hiện trường. Phần đầu phương tiện biến dạng nghiêm trọng, toàn bộ khoang hành khách ám đen sau vụ hỏa hoạn.

Các giường nằm chỉ còn lại phần khung sắt, nằm ngổn ngang bên trong chiếc xe bị cháy.

Khu vực lên xuống của xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng chức năng xác định, xe khách do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đã lao vào dải lan can bên lề đường, gây ra vụ tai nạn khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu.

Lực lượng chức năng phong tỏa một phần khu vực, đưa các thi thể ra ngoài để phục vụ công tác khám nghiệm. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ thu thập dấu vết, ghi nhận hiện trường nhằm làm rõ diễn biến vụ tai nạn.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận có 7 người chết và 5 người bị thương trong vụ cháy trên. Thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, xác định thân nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ các thông tin liên quan.