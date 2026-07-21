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Rạng sáng 21/7, một vụ cháy xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai).

Trao đổi nhanh với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo xã Hưng Thịnh xác nhận, bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong.

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe khách. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, xe khách BKS 50E-447.XX lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có nhiều hành khách.

Khi xe vừa qua khu vực ngã ba Sông Thao, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phần đầu xe nên lập tức dừng phương tiện.

Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh, nhanh chóng lan ra phần thân xe. Một số người kịp thoát ra ngoài, trong khi nhiều nạn nhân không may mắc kẹt.

Phát hiện vụ việc, người dân sống gần hiện trường mang bình chữa cháy và các phương tiện sẵn có đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh, bao trùm chiếc xe nên việc chữa cháy tại chỗ bất thành.

Vị trí chiếc xe gặp nạn chỉ cách một cây xăng khoảng 100m. Lửa bốc cao ngùn ngụt khiến nhiều người lo ngại đám cháy có thể lan rộng, đe dọa khu vực xung quanh.

Xe khách cháy trơ khung sắt. Ảnh: A.X

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn và phân luồng giao thông. Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đưa các thi thể ra ngoài. Ảnh: A.X

Hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ các thông tin liên quan.