Tối 29/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, khiến một người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Theo cơ quan công an, khoảng 13h10 cùng ngày, vụ nổ xảy ra tại phòng trọ 404 của khu nhà trọ.

Ngay sau khi nhận tin, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường, triển khai công tác bảo vệ, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tổ chức khám nghiệm, thu thập vật chứng và làm rõ vụ nổ.

Lực lượng công an điều tra tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: CACC

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập vật chứng, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vỏ pháo, pháo nổ thành phẩm. Công an cũng thu giữ các chất bột màu vàng nghi là lưu huỳnh và bột màu đen nghi là thuốc pháo.

Từ dấu vết và vật chứng thu thập được, cơ quan công an nhận định ban đầu vụ nổ có liên quan đến việc sản xuất pháo nổ trái phép.

Vụ nổ khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu.

Hiện trường còn nhiều vỏ pháo và pháo nổ thành phẩm. Ảnh: CACC

Sức ép từ vụ nổ khiến các phòng trọ 403, 404 và 405 hư hỏng. Một số phòng trọ khác và phần mái tôn tại sân chung của khu nhà trọ cũng bị ảnh hưởng.

Khoảng 14h30, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tiếp nhận 3 nam thanh niên bị thương trong vụ nổ. Cả 3 nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch.

Ba nam thanh niên bị thương được cấp cứu, điều trị tại BVĐK Vĩnh Phúc. Ảnh: BST

Trong số các nạn nhân, một người bị chấn thương sọ não nặng, vỡ xương thái dương, có khí nội sọ và toan chuyển hóa nặng. Bệnh nhân được đánh giá tiên lượng xấu.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xác định hành vi của những người liên quan và nguồn gốc số nguyên liệu được sử dụng để sản xuất pháo.