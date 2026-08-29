Chiều 29/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Bình Xuyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ.

Theo vị lãnh đạo trên, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

“Hiện tôi cùng các lực lượng chuyên môn đang có mặt tại hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc đã được phong tỏa để điều tra. Khi có thông tin chính thức, địa phương sẽ cung cấp sau”, lãnh đạo UBND xã Bình Xuyên cho biết.

Vị trí khu vực xảy ra vụ nổ

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 14h30 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 người bị thương liên quan đến vụ nổ. Cả 3 nạn nhân đều là nam giới, được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, hồi sức cho các nạn nhân.

Ba nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Ảnh: BST

Trong đó, một nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, vỡ xương thái dương, có khí nội sọ và toan chuyển hóa nặng. Bệnh nhân được đánh giá có tiên lượng xấu.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

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