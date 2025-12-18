XEM CLIP:

Sáng 18/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tại sân trạm dừng nghỉ Km41 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 0h14 cùng ngày, ô tô cứu thương (chưa rõ biển kiểm soát, người điều khiển) lưu thông theo hướng Long Thành đi Dầu Giây (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai). Đến sân trạm dừng nghỉ Km41 thì đâm vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 38H-021.XX, kéo theo sơ mi rơ-móoc biển số 38R-018.XX đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ, do tài xế Nguyễn V.K. (SN 1980, trú tại Hà Tĩnh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh chụp màn hình

Sau va chạm, ô tô cứu thương đã phát cháy, trên xe có 5 người, gồm: ông V.V.H. (SN 1950, trú tại Gia Lai); N.T.T.H. (SN 1973, người nhà bệnh nhân); bà N.T.L.A. (SN 1963, bệnh nhân); ông V.V.N. và tài xế xe cứu thương (chưa rõ danh tính).

Hai người đã kịp thời rời khỏi xe cứu thương là ông V.V.H. và bà N.T.T.H. đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, còn 3 người bị mắc kẹt trên xe cứu thương đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.H

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp cùng Công an xã Xuân Quế giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.