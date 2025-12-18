XEM CLIP:

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h14 ngày 18/12 tại trạm dừng nghỉ Km41 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc xã Xuân Quế).

Hình ảnh từ camera cho thấy ô tô cứu thương lưu thông hướng Long Thành đi Dầu Giây. Khi vào sân trạm dừng nghỉ, xe này đâm vào đuôi xe đầu kéo biển kiểm soát 38H-021.XX đang đỗ tại dốc lối vào.

Sau va chạm, ô tô cứu thương phát cháy. Trên xe lúc này có 5 người.

Hai người kịp thời thoát ra ngoài và được đưa đi cấp cứu là ông V.V.H. (sinh năm 1950) và bà N.T.T.H. (sinh năm 1973). Ba người còn lại mắc kẹt trên xe tử vong, gồm: bệnh nhân N.T.L.A. (sinh năm 1963), ông V.V.N. và tài xế xe cứu thương.

Ô tô cứu thương bị cháy rụi sau khi đâm vào đuôi xe đầu kéo. Ảnh: H.A

Theo xác minh ban đầu, tài xế xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ. Xe di chuyển nhanh, không giảm tốc độ khi vào trạm dừng nghỉ.

Cơ quan chức năng ghi nhận tại khu vực xảy ra tai nạn có biển báo cấm dừng đỗ. Trạm dừng nghỉ thời điểm đó không có người hướng dẫn, xếp xe.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đang phối hợp với công an địa phương điều tra làm rõ vụ việc.