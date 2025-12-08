Ngày 8/12, tại TPHCM, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đã ra mắt Chi hội phía Nam.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), việc thành lập Chi hội phía Nam không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác bảo vệ an ninh mạng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Bởi khu vực phía Nam là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam.

Đồng thời, đây là địa bàn có mức độ hoạt động trực tuyến dày đặc và phức tạp nhất. Đây cũng là khu vực trọng điểm để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 về phát triển công nghiệp số - AI - dữ liệu và Nghị quyết 68 về bảo đảm chủ quyền số quốc gia.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia ra mắt Chi hội phía Nam. Ảnh SĐ

Chi hội phía Nam được thành lập với mục tiêu trở thành thiết chế kết nối và triển khai trực tiếp các nhiệm vụ an ninh mạng, phát triển nhân lực, nâng cao nhận thức, củng cố năng lực phòng vệ cho toàn khu vực. Từ đó, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và an toàn của nền kinh tế số Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chi hội hoạt động hiệu quả, phát huy tính độc lập, tự chủ, gắn kết sâu rộng vào các chương trình trọng điểm của thành phố. Ông tin tưởng rằng, Chi hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực cho bảo đảm an ninh mạng quốc gia, cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp và cho mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Cũng tại sự kiện, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã được bổ nhiệm làm Chi Hội trưởng Chi hội phía Nam của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Chi hội phía Nam gồm chi hội trưởng, 5 chi hội phó và 25 uỷ viên.