Ngày 16/8, bà Lê Thị Tuyết (ngụ xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) cho biết, chồng bà là ông Trần Văn Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cũ) vừa được VKSND Khu vực 5 Cà Mau quyết thay thế biện pháp ngăn chặn.

Theo quyết định trên, ông Tâm được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh.

“Chồng tôi vừa về nhà lúc 19h cùng ngày. Vợ chồng tôi rất mừng, mong rằng phiên tòa sắp tới, vụ án được xét xử thấu tình, đạt lý”, bà Tuyết bày tỏ.

Ngôi trường nơi ông Tâm làm hiệu trưởng. Ảnh: L.T

Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn đối với bị can Tâm.

Theo cơ quan điều tra, bị can Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt. Ngoài ra, bị can có nhân phẩm tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lãnh và không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam.

Trước đó, TAND Cà Mau đã huỷ bản án sơ thẩm tuyên ông Trần Văn Tâm, 7 năm tù tội “Tham ô tài sản”; giao hồ sơ cho VKSND huyện (nay là VKSND khu vực 5) để điều tra lại.

Ông Trần Văn Tâm (áo xanh)

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 7/2022, ông Tâm nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây. Nhận thấy trường thiếu một số thiết bị dạy học, ông Tâm ra thông báo thực hiện mua sắm.

Bị cáo là giáo viên nhưng cũng là thợ hàn nên thay vì mua, ông Tâm đã sử dụng vật liệu vụn và mua thêm để làm 2 kệ ti vi, ghế thang kẽm… Do sản phẩm tự làm nên không có hợp đồng mua bán, hoá đơn, không thể chi trả theo quy định của nhà nước. Để hợp thức hoá, ông Tâm liên hệ doanh nghiệp bên ngoài mua hoá đơn, ghi khống nội dung mua bán.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Tâm chiếm đoạt hơn 10,7 triệu đồng.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 17/2, TAND huyện Ngọc Hiển tuyên bị cáo 7 năm tù tội “Tham ô tài sản”, cấm đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trong 2 năm sau khi mãn hạn tù và tịch thu số tiền hơn 10,7 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Ông Tâm sau đó làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Vị hiệu trưởng này khẳng định thực hiện sai về nguyên tắc tài chính chứ không chiếm đoạt tài sản cho cá nhân.

Tòa phúc thẩm nhận định, quá trình xét xử, cấp sơ thẩm xác định bị cáo Tâm đã chiếm đoạt hơn 10,7 triệu đồng là nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của trường. Song, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm không ghi lời khai, không đưa người đại diện hợp pháp của trường vào tham gia tố tụng để xác định thiệt hại thực tế là vi phạm tố tụng.