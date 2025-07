Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau vừa huỷ bản án sơ thẩm tuyên ông Trần Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ) 7 năm tù tội “Tham ô tài sản”; giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện (nay là VKSND khu vực 5 Cà Mau) để điều tra lại.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 7/2022, ông Tâm nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây. Nhận thấy trường thiếu một số thiết bị dạy học, ông Tâm ra thông báo thực hiện mua sắm.

Bị cáo là giáo viên nhưng cũng là thợ hàn nên thay vì mua, ông Tâm đã sử dụng vật liệu vụn và mua thêm để làm 2 kệ ti vi, ghế thang kẽm… Do sản phẩm tự làm nên không có hợp đồng mua bán, hoá đơn, không thể chi trả theo quy định của nhà nước. Để hợp thức hoá, ông Tâm liên hệ doanh nghiệp bên ngoài mua hoá đơn, ghi khống nội dung mua bán.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Tâm chiếm đoạt hơn 10,7 triệu đồng.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 17/2, TAND huyện Ngọc Hiển tuyên bị cáo 7 năm tù tội “Tham ô tài sản”, cấm đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trong 2 năm sau khi mãn hạn tù và tịch thu số tiền hơn 10,7 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Ông Tâm sau đó làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, vì cho rằng không gây thiệt hại, với tổng vật tư đã mua với số tiền trên nếu giao lại cho người khác nhận làm thì các sản phẩm làm ra sẽ không có được chiếc ghế thang, 2 kệ ti vi.

Vị hiệu trưởng này khẳng định thực hiện sai về nguyên tắc tài chính chứ không chiếm đoạt tài sản cho cá nhân.

Toà phúc thẩm nhận định, quá trình xét xử, cấp sơ thẩm xác định bị cáo Tâm đã chiếm đoạt hơn 10,7 triệu đồng là nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của trường. Song, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm không ghi lời khai, không đưa người đại diện hợp pháp của trường vào tham gia tố tụng để xác định thiệt hại thực tế là vi phạm tố tụng.

Ngoài ra, số tiền bị cáo chiếm đoạt là kinh phí hoạt động thường xuyên của trường, án sơ thẩm tuyên tịch thu sung vào ngân sách là sai.

HĐXX phúc thẩm cũng cho rằng, chứng cứ có tại hồ sơ cho thấy bị cáo có mua vật tư, thuê người cùng làm các sản phẩm. Như vậy, việc mua vật tư về tự làm đối với người có tay nghề khéo léo thì việc dôi dư, tận dụng làm thêm sản phẩm khác cũng có thể xảy ra.

Song cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào việc ông Tâm thừa nhận sử dụng hoá đơn khống để thanh toán, từ đó quy kết bị cáo là chưa đủ cơ sở vững chắc và có tính thuyết phục…

"Do đó, cần thiết phải định giá toàn bộ sản phẩm do vị hiệu trưởng này đã làm để so sánh với số tiền mà nhà trường đã chi. Có như vậy mới đủ chứng cứ để kết luận", HĐXX phúc thẩm nhận định.