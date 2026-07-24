Sự hiện diện của TS. Mikhail Brodsky tại hội đồng phản ánh mức độ tham gia trực tiếp của Đại học Lincoln trong quá trình kiểm soát chất lượng học thuật. Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu của học viên, Hiệu trưởng cùng các giảng viên Đại học Lincoln thường xuyên sang Việt Nam giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu, giao lưu và tham gia các hoạt động học thuật, giúp học viên tiếp cận kiến thức cùng kinh nghiệm quản trị quốc tế.

Qua phần trình bày và thảo luận về các luận văn thạc sĩ, Hiệu trưởng Đại học Lincoln đánh giá cao sự chuẩn bị chỉn chu, tinh thần nghiên cứu nghiêm túc cùng khả năng vận dụng kiến thức quản trị của học viên. Các luận văn xác định tương đối rõ vấn đề, lựa chọn phương pháp phù hợp và xây dựng đề xuất dựa trên dữ liệu. Học viên cũng thể hiện bản lĩnh khi trình bày bằng tiếng Anh, giải thích lựa chọn nghiên cứu và xử lý những câu hỏi chuyên sâu của hội đồng.

Hiệu trưởng trường ĐH Lincoln tham gia Hội đồng và đánh giá chất lượng các luận văn thạc sĩ

Các luận văn tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, marketing, nhân sự, vận hành và phát triển bền vững. Mỗi học viên lựa chọn một bối cảnh cụ thể, phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp phù hợp với đặc điểm ngành nghề.

Nhiều đề tài khai thác ứng dụng AI trong đầu tư, lãnh đạo và nâng cao năng suất. Một số khác đi sâu vào định vị thương hiệu, giữ chân khách hàng, gắn kết nhân viên, tối ưu vận hành tại bệnh viện và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ESG.

Tại phiên bảo vệ, học viên trình bày kết quả nghiên cứu, làm rõ phương pháp thực hiện và giá trị ứng dụng của đề tài. Phần trao đổi bằng tiếng Anh với hội đồng giúp các học viên thể hiện năng lực phân tích, tư duy chiến lược và bản lĩnh bảo vệ quan điểm trước những câu hỏi chuyên môn.

Các câu hỏi được hội đồng đặt ra nhằm hoàn thiện vấn đề nghiên cứu

Được triển khai đồng hợp tác trong suốt 15 năm, chương trình MBA liên kết giữa HUTECH và Đại học Lincoln hướng đến các nhà quản lý, lãnh đạo, chuyên viên mong muốn nâng cao năng lực điều hành trong môi trường toàn cầu. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chú trọng tình huống doanh nghiệp, học tập qua dự án, kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề. Học viên học trực tiếp với giảng viên Đại học Lincoln cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm quốc tế.

Học viên được học và hướng dẫn đề tài cùng các chuyên gia uy tín

Nội dung đào tạo bao quát các lĩnh vực quản trị cốt lõi gồm quản trị vận hành, kế toán quản trị và kiểm soát tài chính, hành vi tổ chức, marketing, nhân sự, đạo đức kinh doanh, phương pháp nghiên cứu, chiến lược và ra quyết định,…. Chương trình kéo dài 18 tháng, tổ chức học vào thứ Bảy và Chủ nhật, phù hợp với người đang công tác và có kế hoạch nâng cao trình độ.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận bằng thạc sĩ quốc tế, có giá trị toàn cầu

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Đại học Lincoln cấp, được kiểm định bởi CHEA và IACBE. Bằng cấp đồng thời được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận, có giá trị tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH hiện nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 chương trình MBA Đại học Lincoln tới ngày 30/9/2026. Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Thạc sĩ quốc tế Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) tại Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH: Văn phòng: Phòng B-01.01, Sai Gon Campus (475A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) Website: hutech.edu.vn/quocte Email: international@hutech.edu.vn Hotline: 081 817 7207 Zalo OA: hutech.edu.vn/ZaloIHUTECH

Ngọc Minh