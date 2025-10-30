Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền văn bản về kế hoạch vận động tài trợ, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phục vụ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026 của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo nội dung văn bản, nhà trường đã đưa ra hàng loạt hạng mục vận động với số tiền hơn 934 triệu đồng. Trong đó, dự kiến vận động tài trợ bằng tiền mặt đối với khối học sinh lớp 1 là hơn 97 triệu đồng, khối lớp 2 là hơn 95 triệu đồng, khối lớp 3 hơn 114 triệu đồng, khối lớp 4 là 119 triệu đồng...

Một số hạng mục trong bảng vận động của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn. Ảnh: Chụp màn hình

Về cơ sở vật chất, nhà trường cho rằng cần 36 triệu đồng để phá dỡ nhà nội trú cũ, thu gom vật liệu, xử lý phế thải xây dựng phía sau nhà đa năng, dọc hàng rào; san lấp mặt bằng phía sau dãy phòng học, nhà xe học sinh tiểu học, nhà nội trú; phá dỡ nhà xe bỏ hoang, vệ sinh toàn bộ khu vực hàng rào phía đông.

Ngoài ra, dự kiến chuyển vị trí và làm mới 124m2 nhà xe với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng. Một số hạng mục cải tạo khác gồm: Làm vách ngăn phòng họp cũ thành 3 phòng tổ chuyên môn, cải tạo 4 phòng nội trú thành phòng nghỉ giáo viên, phòng đoàn - đội, phòng đảng - đoàn thể, phòng kho với tổng kinh phí hơn 45 triệu đồng.

Nhà trường còn dự kiến sơn hàng rào, phòng nghỉ giáo viên và các phòng chuyên môn (48 triệu đồng); làm hệ thống tưới nước, trồng cây cảnh, sân vườn tiểu cảnh (79 triệu đồng); làm mới sân thể dục, vườn hoa, tu sửa nhà vệ sinh, thay hệ thống điện ba pha và các thiết bị điện hỏng trong các phòng học với tổng chi phí hàng trăm triệu đồng...

Ước tính số tiền tài trợ hơn 934 triệu đồng từ lớp 1 đến lớp 9. Ảnh: Chụp màn hình

Theo phản ánh của một phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn, tại một cuộc họp phụ huynh mới đây, giáo viên đã trình chiếu kế hoạch vận động tài trợ và thông báo mức đóng dự kiến là 850.000 đồng/học sinh.

Theo vị phụ huynh này, mức vận động đóng góp như vậy là quá cao so với học sinh con em ở vùng nông thôn. "Nhìn danh sách các hạng mục cần đóng góp, chúng tôi hoa mắt, choáng váng", phụ huynh nói.

Cũng theo người này, ngoài các khoản trên, bước vào năm học, phía phụ huynh đã phải nộp một số khoản như dọn vệ sinh (99.000 đồng/học sinh), quỹ phụ huynh lớp (300.000 đồng), quỹ phụ huynh trường (70.000 đồng) và hoạt động trải nghiệm (70.000 đồng).

Năm 2024 vận động 922 triệu đồng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Việt Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn xác nhận năm nay nhà trường đã có kế hoạch vận động tài trợ hơn 934 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ông Thành, nhà trường không thu cào bằng, việc vận động tài trợ trên tinh thần tự nguyện.

"Nếu có lớp nào tự chỉnh sửa nội dung tài trợ thì chúng tôi sẽ rà soát và kiểm tra lại, nhà trường không chỉ đạo thực hiện mức thu cào bằng", ông Thành nói.

Ông cho biết, sau khi có phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã làm báo cáo gửi về UBND xã Kỳ Văn.

Cũng theo ông Thành, sau khi sáp nhập Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn, số học sinh năm nay tăng lên 1.162 em, trong khi cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn.

"Sau khi tổ chức họp phụ huynh lớp, nhà trường sẽ căn cứ vào biên bản thể hiện sự đồng thuận của phụ huynh về mức tài trợ. Tuy nhiên, khi chưa nghiên cứu kỹ các biên bản họp lớp thì đã xảy ra sự việc phụ huynh đăng tải thông tin ầm ĩ lên mạng xã hội.

Đối với phụ huynh có ý kiến, chúng tôi sẽ rà soát và mời lên để giải thích, trao đổi thêm. Với những hạng mục cần vận động, phía xã cũng đã cử đoàn, phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để khảo sát, Phòng Kinh tế tính toán các hạng mục dự kiến. Việc sáp nhập hai trường lại với nhau, nên có nhiều hạng mục cần chỉnh trang", ông Thành nói.

Theo lãnh đạo nhà trường, số tiền vận động năm nay hơn 934 triệu đồng là dự kiến nhưng vận động được bao nhiêu thì nhà trường sử dụng bấy nhiêu.

"Năm ngoái nhà trường vận động 950.000 đồng/học sinh và đã vận động được hơn 922 triệu đồng, được 100% phụ huynh đồng tình. Số tiền vận động 922 triệu đồng năm ngoái đã sử dụng hết. Năm nay tiếp tục vận động để sử dụng cho các hạng mục mới", ông Thành thông tin thêm.

Thông tin từ UBND xã Kỳ Văn cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về công tác vận động tài trợ cho hoạt động giáo dục tại Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn, để làm rõ các nội dung được phản ánh, đơn vị đã ban hành công văn, yêu cầu Hiệu trưởng kiểm tra, xác minh các nội dung đã phản ánh về hoạt động vận động tài trợ tại nhà trường.

Ngoài ra, UBND xã Kỳ Văn cũng yêu cầu nhà trường báo cáo quy trình thực hiện công tác vận động tài trợ gửi về UBND xã.