Trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của nhóm phụ huynh một lớp tại Trường THPT Lê Hồng Phong, liên quan đến việc lấy ý kiến đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát cho nhà trường.

Theo nội dung đoạn tin nhắn trên, tổng kinh phí dự kiến 240 triệu đồng, chia cho 30 lớp (mỗi lớp khoảng 8 triệu đồng), mỗi học sinh sẽ đóng khoảng 200 nghìn đồng.

Trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Tuyên Quang vận động phụ huynh đóng 240 triệu đồng để lắp đặt camera. Ảnh: Trường THPT Lê Hồng Phong

Ngoài ra, đoạn tin nhắn này còn thông tin về khoản thu bảo dưỡng điều hoà, tivi trong 3 năm dự kiến là 15 triệu đồng.

Việc đóng kinh phí này khiến nhiều ý kiến băn khoăn, nhất là khi năm học mới vừa bắt đầu, gia đình đã phải chi nhiều khoản cho con.

Một số ý kiến cho rằng số tiền lắp đặt camera 240 triệu đồng là quá lớn, khoản thu bảo dưỡng cũng cần minh bạch. Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc thu chi cần dựa trên nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt.

Khi được hỏi về thông tin này, ông Ngô Duy Viễn, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong cho biết "đấy là thông tin trên mạng" và khẳng định "nhà trường chưa bắt học sinh đóng" và cũng không kêu gọi.

Chiều 25/9, trả lời PV VietNamNet, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã nắm thông tin và đang chỉ đạo kiểm tra, rà soát. Kết quả sẽ được thông tin cụ thể sau.