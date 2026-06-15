Cửa hàng thứ 1.000 Highlands Coffee tại đường Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội

Khởi nguồn từ tình yêu dành cho cà phê Việt Nam, hành trình từ 1 đến 1.000 cửa hàng của Highlands Coffee là câu chuyện về những kết nối được vun đắp quanh ly cà phê mỗi ngày, nơi hương vị truyền thống của cà phê Việt hòa vào nhịp sống đương đại và từng bước lan tỏa đến nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Khoảnh khắc đánh dấu cột mốc 1.000 cửa hàng của Highlands Coffee, một dấu mốc đặc biệt trên hành trình gần ba thập kỷ lan tỏa tinh hoa cà phê Việt

Với Highlands Coffee, cột mốc 1.000 cửa hàng không chỉ là sự tăng trưởng về quy mô mà còn là dịp để nhìn lại một hành trình được xây dựng bằng sự tin yêu của khách hàng, sự đồng hành của những người nông dân, sự tận tâm của hơn 12.000 Highlandsers và niềm tin bền bỉ vào giá trị của cà phê Việt.

Từ quầy cà phê nhỏ đầu tiên rộng vỏn vẹn 9m² bên Hồ Hoàn Kiếm đến hệ thống 1.000 cửa hàng hôm nay, Highlands Coffee luôn chọn bước đi bằng sự kiên trì hơn là vội vã, bằng chất lượng hơn là số lượng và bằng những giá trị lâu dài hơn là những thành tựu ngắn hạn.

Ngày nay với hơn 12.000 nhân sự trên toàn quốc và hơn 100 triệu ly cà phê được phục vụ mỗi năm, Highlands Coffee đã hiện diện trong nhịp sống của hàng triệu người Việt. Trong suốt hành trình ấy, thương hiệu luôn kiên định với việc gìn giữ những giá trị cốt lõi của cà phê Việt, đồng thời không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Từ những mẻ rang bằng chảo thủ công, chiếc máy rang đầu tiên đến nhà máy rang xay ứng dụng công nghệ hiện đại, ông David Thái nhìn lại hành trình không ngừng nâng cao chất lượng cà phê của Highlands Coffee

Ông David Thái, Nhà sáng lập kiêm CEO Highlands Coffee, chia sẻ: “Đối với tôi, cửa hàng thứ 1.000 không phải là đích đến. Đó là dịp để chúng tôi nhìn lại và biết ơn tất cả những người đã viết nên hành trình này, từ những người nông dân chăm sóc từng cây cà phê, những nhân viên Highlands đang tận tâm mỗi ngày, đến hàng triệu khách hàng đã luôn tin yêu và lựa chọn Highlands. Chúng tôi mong rằng mỗi ly cà phê, mỗi sản phẩm chúng tôi phục vụ đều góp thêm một phần nhỏ để gìn giữ vẻ đẹp của văn hóa cà phê Việt và truyền cảm hứng để nhiều người thêm yêu những giá trị, những nét văn hóa đặc trưng của người Việt và tiếp tục mở ra những cơ hội để cà phê Việt vươn xa hơn trong tương lai.”

Văn hóa “Tận Tâm” - nền tảng của hành trình từ 1 đến 1.000 cửa hàng

Để duy trì chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng trên quy mô 1.000 cửa hàng, Highlands Coffee tin rằng điều tạo nên sự khác biệt bền vững nhất chính là con người và văn hóa mang tên “Tận Tâm”.

Đằng sau cột mốc này là sự đóng góp của hơn 12.000 Highlandsers trên toàn hệ thống. Highlands Coffee không ngừng đầu tư vào đào tạo, phát triển con người và xây dựng môi trường để mỗi cá nhân phát huy tiềm năng của mình, cùng tạo nên những trải nghiệm tốt đẹp cho khách hàng.

Song song với việc phát triển hệ thống cửa hàng, Highlands Coffee cũng xây dựng các chương trình phát triển vùng nguyên liệu cà phê bền vững theo mô hình nông nghiệp tái sinh, nhằm nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, thúc đẩy canh tác bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng trồng cà phê Việt Nam.

Ông David Thái và ông Lê Thái Anh cùng nhìn lại những ngày đầu của Highlands Coffee và niềm tin bền bỉ vào cà phê Việt trên hành trình gần ba thập kỷ qua

Ông Lê Thái Anh - Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Highlands Coffee chia sẻ: “Với Highlands Coffee, cột mốc 1.000 cửa hàng không đơn thuần là câu chuyện về quy mô. Điều khiến chúng tôi trân trọng hơn cả là phía sau mỗi cửa hàng đều có những con người đang ngày ngày tận tâm với công việc của mình. Chính sự tận tâm ấy đã giúp Highlands duy trì chất lượng và trải nghiệm nhất quán, giữ được niềm tin của khách hàng trên toàn hệ thống.”

Bước qua cột mốc 1.000 cửa hàng, Highlands Coffee lựa chọn tiếp tục hành trình với sự khiêm nhường và lòng biết ơn. Hơn cả một thương hiệu cà phê, Highlands Coffee mong muốn tiếp tục kiến tạo những không gian kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu cà phê Việt và góp phần xây dựng niềm tự hào về những giá trị Việt Nam trong thế hệ hôm nay và mai sau.

(Nguồn: Highlands Coffee)