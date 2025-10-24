Tại hội nghị tổng kết niên vụ 2024-2025 và triển khai niên vụ mới ngày 24/10, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, kết thúc niên vụ vừa qua (từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025), xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu tấn, kim ngạch trên 8,4 tỷ USD, tăng 1,8% về lượng và 55,5% về giá trị so với niên vụ 2023-2024.

Đây là mức kim ngạch cao nhất trong các niên vụ từ trước đến nay.

Giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam đạt 5.610 USD/tấn, tăng 52,7% so với niên vụ trước - mức tăng kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Trong niên vụ 2024-2025, tính riêng xuất khẩu cà phê nhân sống, các doanh nghiệp FDI chiếm 29,8% tổng khối lượng xuất khẩu và 30,6% giá trị kim ngạch xuất khẩu.

Trong khi đó, riêng với cà phê rang xay hòa tan, các doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo Vicofa, kim ngạch xuất khẩu cà phê niên vụ 2024-2025 đạt cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Cục Hải quan, ngoài số lượng cà phê tại kho ngoại quan, thị trường Đức hiện dẫn đầu về nhập khẩu cà phê Việt Nam với 196.259 tấn (chiếm 13%), Italy đứng thứ hai với 124.766 tấn (8,3%), Tây Ban Nha thứ ba với 110.224 tấn (7,3%)...

Châu Âu là thị trường lớn nhất của cà phê xuất khẩu từ Việt Nam với khối lượng trên 710.000 tấn (chiếm 47,2%), kim ngạch trên 4 tỷ USD (chiếm 46,7%).

Vicofa cho biết, giá cà phê tăng cao liên tục hơn hai năm qua, hiện khoảng 115.000 đồng/kg, đã khuyến khích nông dân tăng đầu tư chăm sóc vườn cây.

Tổng sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2024-2025 ước đạt gần 29,5 triệu bao (hơn 1,7 triệu tấn), ăng hơn 9% so với mức 26,79 triệu bao của niên vụ 2023-2024, giai đoạn bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn, nắng nóng khiến sản lượng giảm thấp.

Theo số liệu của Cục Thống kê năm 2023, diện tích trồng cà phê của Việt Nam đạt hơn 720.000 ha. Trong đó, 95% diện tích trồng cà phê Robusta, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh ở miền Đông Nam Bộ. Khoảng 5% diện tích trồng cà phê Arabica tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Điện Biên) và Lâm Đồng, Quảng Trị.