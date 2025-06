Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương vừa có thông tin lý giải về hình ảnh bia mộ "liệt sĩ 6 tuổi" gây xôn xao dư luận vừa qua.

Trả lời VietNamNet, Sở Nội vụ Bình Dương cho biết, qua báo cáo của Phòng Nội vụ TP Bến Cát, hiện nay tại nghĩa trang liệt sĩ TP Bến Cát có phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Khá (6 tuổi), quê quán: An Nhơn Tây, Củ Chi, hy sinh ngày 28/02/1966.

Phần mộ này đã có từ trước năm 1996.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, thông tin "6 tuổi" trên bia mộ là bí danh của liệt sĩ Bùi Văn Khá, còn các thông tin khác như ngày tháng năm sinh, nguyên quán, cấp bậc, chức vụ, đơn vị là thông tin chưa được xác định.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang quản lý mộ liệt sĩ Bùi Văn Khá tại nghĩa trang liệt sĩ TP Bến Cát, không quản lý hồ sơ liệt sĩ Bùi Văn Khá. Ngoài bia mộ nêu trên, tại nghĩa trang liệt sĩ TP Bến Cát không có mộ liệt sĩ nào có thông tin tương tự.

Cũng theo Sở Nội vụ Bình Dương, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát các mộ liệt sĩ trên địa bàn, nếu phát hiện thông tin không phù hợp sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một ngôi mộ liệt sĩ với tấm bia ghi thông tin về họ tên, quê quán, ngày hy sinh… Đáng chú ý, trên bia mộ bằng đá còn khắc chữ “6 tuổi” ngay phía sau tên liệt sĩ.

Hình ảnh này sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, nhận nhiều sự quan tâm.

Cụ thể, trên bia mộ bằng đá màu đen được khắc các dòng chữ: “Liệt sĩ Bùi Văn Khá (6 tuổi), quê quán: An Nhơn Tây - Củ Chi… hy sinh ngày 28-02-1966”. Trên ngôi mộ còn có một bia mộ cũ hơn có nội dung tương tự.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, ngôi mộ với tấm bia nói trên được đặt tại nghĩa trang liệt sĩ TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thông tin trên bia mộ trùng khớp với hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hai, người trông coi nghĩa trang liệt sĩ TP Bến Cát cho biết, ông làm nhiệm vụ tại đây được 7 năm. Ngôi mộ trên đã xuất hiện từ trước khi ông vào làm việc tại nghĩa trang.

Theo ông Hai, trước đó có nhiều người tới thắp nhang, thấy thông tin ''liệt sĩ 6 tuổi" đã bày tỏ sự thắc mắc nhưng ông cũng không biết rõ để trả lời.

“Phần mộ liệt sĩ Bùi Văn Khá (6 tuổi) đặt tại hàng 3, ô 3, khu 2 của nghĩa trang TP Bến Cát. Nơi này còn có khoảng 4.000 phần mộ liệt sĩ khác”, ông Hai nói.

Cũng theo ghi nhận của PV, các bia mộ khác trong nghĩa trang liệt sĩ TP Bến Cát đều khắc các thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị, chức vụ, ngày hy sinh... nhưng chỉ duy nhất bia mộ liệt sĩ Bùi Văn Khá có thêm dòng chữ "6 tuổi".