Sa Cần vốn nổi tiếng với bãi cát trắng trải dài, làn nước trong xanh, cùng Hòn Bà, Hòn Ông, Hòn Trà tạo khung cảnh non nước hữu tình ở cửa sông Trà Bồng (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, khu vực này liên tục bị rác thải bủa vây.

Bãi biển thơ mộng một thời nay thành "bãi chứa rác".

Ghi nhận ngày 11/8, trên đoạn bờ biển dài hơn 300m ở thôn Hải Ninh, rác sinh hoạt chất thành đống; túi nilon, chai nhựa, lưới hỏng, xác động vật… xuất hiện dày đặc, bốc mùi hôi, tạo điều kiện cho ruồi muỗi sinh sôi, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Túi nilon, chai nhựa, lưới hỏng nằm dày đặc trên bãi cát.

Do bị vùi lấp dưới cát lâu ngày nên rác thải bắt đầu bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Vân (trú thôn Hải Ninh) ngán ngẩm cho biết, rác ở biển Sa Cần đến từ nhiều nguồn như rác sinh hoạt của người dân ven biển, rác thải từ tàu cá hoạt động xa bờ, cùng lượng rác từ sông Trà Bồng trôi ra biển rồi bị sóng đánh ngược vào bãi cát.

"Trước đây, mỗi khi đi đánh bắt hải sản về, tôi thường kéo ghe lên bãi cát trắng để nghỉ ngơi, ngắm biển yên bình; du khách cũng đến đây vui chơi, tắm mát. Giờ thì khắp bờ biển đều ngập ngụa rác, bốc mùi hôi thối, thật sự xót xa", ông Vân thở dài.

Ông Vân bức xúc trước cảnh biển Sa Cần bị rác thải bủa vây.

Không chỉ môi trường biển xuống cấp, du lịch tại địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng. Chị Nguyễn Thị Anh (trú thôn Hải Ninh) cho hay, lượng khách ngày càng thưa thớt, nhiều người vừa đến đã quay về khi thấy bãi biển ngập rác. Dù chính quyền và người dân đã nhiều lần ra quân dọn dẹp, nhưng chỉ ít lâu sau, rác lại xuất hiện dày đặc.

Chị Anh đề xuất địa phương cần xử phạt nghiêm hành vi xả rác bừa bãi, buộc tàu thuyền mang rác vào bờ xử lý, đồng thời duy trì định kỳ mỗi tháng một đợt tổng vệ sinh và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, qua đó góp phần khôi phục và phát triển du lịch biển.

Bãi biển hoang tàn vì rác khiến du khách "quay lưng".

Liên quan đến vấn đề này, bà Võ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết, chính quyền đã nhiều lần tổng dọn vệ sinh ở khu vực biển Sa Cần nhưng lượng rác từ thượng nguồn và các nơi khác trôi dạt vào khiến việc kiểm soát gặp khó khăn. Thời gian tới, địa phương sẽ huy động lực lượng thu gom rác thường xuyên để khôi phục môi trường biển sạch đẹp.