Tối 15/8, Nhà hát Kịch Việt Nam ra mắt vở nhạc kịch Cafe bánh mì, mang đến cho khán giả một hành trình nghệ thuật vừa sâu lắng vừa hào hùng. Đây là dự án hợp tác đặc biệt giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, đồng thời khắc họa sinh động những trang sử bi tráng của dân tộc Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám 1945.

Lấy bối cảnh xã hội Việt Nam những năm tiền khởi nghĩa, Cafe bánh mì tái hiện cuộc sống cơ cực của người dân dưới ách thống trị thực dân - phong kiến, đồng thời ca ngợi tinh thần yêu nước, đặc biệt là vai trò cống hiến của tầng lớp tiểu tư sản. Từ những con người bình thường, họ đã dấn thân, hy sinh tiền của, máu xương để đi theo cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Vở kịch đã chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là bạn bè quốc tế.

Điều đặc biệt, nhân vật trung tâm trong vở kịch được xây dựng dựa trên nguyên mẫu có thật trong lịch sử. Qua số phận cá nhân, khán giả cảm nhận được sức mạnh của niềm tin và khát vọng tự do - yếu tố tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh không hiện diện trên sân khấu nhưng tư tưởng, lý tưởng và tinh thần của Người hiện diện trong từng nhân vật, từng lời thoại. Chính điều đó đã khiến khán giả xúc động, như được sống lại không khí hào hùng của những ngày mùa Thu lịch sử.

Khán phòng Nhà hát Galaxy đã chứng kiến một khoảnh khắc chưa từng có: khi vở kịch khép lại, khán giả đồng loạt đứng lên, cầm cờ Tổ quốc vẫy chào, hòa giọng cùng các nghệ sĩ trên sân khấu. Không khí ấy vừa thiêng liêng vừa chan chứa niềm tự hào, vượt qua ranh giới giữa nghệ thuật và đời thực.

"Tôi không chỉ xem một vở diễn, mà như đang được chứng kiến lịch sử hồi sinh. Đó là bài học về sức mạnh đoàn kết, về khát vọng độc lập mà cả nhân loại đều cần trân trọng", chị Ngọc Bích - khán giả xem kịch chia sẻ với PV VietNamNet.

Cafe Bánh mì quy tụ ê-kíp sáng tạo hùng hậu: tác giả kịch bản Seo Sang Wan, Giám đốc nghệ thuật Park Hyun Woo, đạo diễn Cho Joon Hui, họa sĩ sân khấu Lim Chung Il, biên đạo múa Kim Sung Il… Từ phía Việt Nam, dự án nhận được sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Kiều Minh Hiếu, sự phối hợp của NSND Hoàng Lâm Tùng, tác giả Lê Trinh cùng dàn nghệ sĩ tài năng như NSƯT Dũng Nam, NSƯT Mai Hương, NSƯT Trương Thu Hà, nghệ sĩ Hồ Liên, Thanh Giang, Thế Nguyên, Hồng Phúc, Tiến Đạt…

Chia sẻ về tác phẩm, Giám đốc nghệ thuật Park Hyun Woo khẳng định: "Việt Nam đã thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê. Tôi hy vọng Cafe bánh mì không chỉ là ký ức về một vở nhạc kịch mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau".

Không chỉ là một tác phẩm sân khấu, "Cafe bánh mì" còn là một bài học lịch sử sống động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho rằng đây là dự án đặc biệt, được chuẩn bị bằng tất cả tâm huyết: "Tôi tin chắc rằng tác phẩm đã để lại dư âm không thể nào quên trong lòng khán giả".

Trong khi đó, đạo diễn Cho Joon Hui nhấn mạnh sự tương đồng giữa hai dân tộc: "Nếu Hàn Quốc có Kim Gu thì Việt Nam có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng về độc lập, tự chủ của Người chính là nền tảng để hai quốc gia cùng nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai".

Các dàn dựng sân khấu nhạc kịch kiểu mới, các nhân vật thoại gần như không đối mặt nhau mà nhìn thẳng về phía khán giả.

Không chỉ là một tác phẩm sân khấu, Cafe bánh mì còn là một bài học lịch sử sống động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết Việt Nam. Với sự cộng hưởng của âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất và thiết kế sân khấu, vở kịch đã chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là bạn bè quốc tế, khi họ được cảm nhận tận cùng sức mạnh của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường, bất khuất.

Như lời của Tổng giám đốc sản xuất Nguyễn Thị Mai Quyên: "Đây không chỉ là giấc mơ cá nhân, mà còn là mong muốn góp phần đưa nghệ thuật Việt Nam vươn ra thế giới".

Và có lẽ, Cafe bánh mì sẽ còn được nhắc nhớ như một minh chứng đẹp đẽ cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối trái tim, nhắc nhớ lịch sử và khơi dậy khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.