Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Hội An (TP Đà Nẵng) càng về chiều tối càng ngập sâu. Người dân phố cổ chật vật “chạy đua” với nước lũ, túc trực suốt đêm, nước dâng đến đâu lại vội vã kê cao đồ đạc đến đó.