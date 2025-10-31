Hình ảnh chưa từng thấy ở Hội An, chủ nhân nhà cổ buông tiếng thở dài
Sau nhiều ngày chìm trong nước lũ, phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) lộ ra cảnh tượng nhếch nhác, ngổn ngang rác thải, bùn non phủ kín các con phố, bờ tường và hiên nhà cổ.
Sau 4 ngày ngập lũ, trưa nay (31/10), nước trên các tuyến đường ven sông Hoài chảy qua phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) bắt đầu rút. Đỉnh lũ mới lần này đã vượt mức lịch sử năm 1964 khoảng 0,12m khiến phố cổ Hội An ngập 1-2m, một số nơi lút mái nhà.
Lúc này, dưới cầu An Hội - nối đôi bờ sông Hoài, ùn ứ lượng rác khổng lồ từ thượng nguồn Thu Bồn đổ về.
Rác thải chất đầy phía sau chùa Cầu, biểu tượng của phố cổ Hội An.
Nước lũ vừa rút, phố cổ hiện lên trong cảnh ngổn ngang rác thải và bùn đất phủ dày đặc khắp các tuyến phố trung tâm.
Một bàn thờ thần tài trôi dạt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Một con hẻm nhỏ trên đường Trần Phú ngập ngụa rác.
Người dân dọn dẹp từng bao rác, xúc từng lớp bùn để làm sạch khu phố di sản.
Bà Lê Thị Đông, chủ nhà cổ Minh An, trên đường Nguyễn Thái Học, thở dài cho biết: "Tôi sống từ nhỏ ở đây nhưng lần đầu tiên thấy nước lũ ngập sâu và lâu như thế. Giờ rác thải, bùn đất khắp nơi nên tranh thủ nước rút đến đâu thì dọn đến đấy".
Theo ông Nguyễn Phương Đông, lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hội An, lượng rác ùn ứ nhiều nhất quanh khu vực Chùa Cầu.
Chính quyền địa phương điều động xe múc tham gia dọn rác.
Trên đường Hoàng Văn Thụ, rác thải, bùn non và nhiều vật dụng của người dân nằm ngổn ngang.
Không khí khẩn trương dọn dẹp bao trùm phố cổ. Các lực lượng chức năng, công nhân môi trường cùng người dân đang nỗ lực khôi phục lại diện mạo Hội An sau cơn lũ lịch sử.
Nhiều vật dụng bị trôi dạt, phủ bùn dày, được người dân xếp dọc hai bên phố để vệ sinh và phơi khô.
Lũ rút để lại lớp bùn non dày khoảng 0,3m. Không chờ nhân viên môi trường, người dân phố cổ gọi nhau cùng dọn dẹp.
Bùn non đóng thành từng lớp lớn trên đường phố khiến việc dọn dẹp của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Rác bủa vây khắp các khu vực đậu ghe chở khách du lịch trên sông Hoài.
Hiện tại, hoạt động hướng dẫn, tham quan di sản này vẫn chưa thể khôi phục sau khi có thông báo tạm dừng từ ngày 27/10.
