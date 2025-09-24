Chiều 24/9, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh cho biết, do lũ từ thượng nguồn sông Hồng đổ về khiến dòng chảy xiết, không đảm bảo an toàn, Lữ đoàn 249 đã dừng hoạt động cầu phao từ 16h cùng ngày.

Theo Đại tá Chiến, cán bộ Lữ đoàn 249 sẽ theo dõi thời tiết, khí hậu thủy văn, khi đủ điều kiện an toàn sẽ nối lại cầu hoặc bảo đảm phà quân sự và có thông báo sớm nhất.

Xe máy, người đi bộ được phép lưu thông qua cầu Phong Châu. Ảnh: Đức Hoàng

Thông tin với PV, chỉ huy công trường cầu Phong Châu mới cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các phương tiện xe đạp, xe máy được phép đi qua cầu cùng với người đi bộ. Tổng quãng đường di chuyển trên cầu dài khoảng 650m.

Dự kiến, cầu Phong Châu sẽ khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 28/9 tới đây.