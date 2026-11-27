Đồng Nai:

Hàng dài người dân Đồng Nai đứng dọc hai bên đường, trên tay cầm cờ đỏ sao vàng, thành kính đón 232 liệt sĩ trở về sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Ngày 27/11, trong không khí trang nghiêm, xúc động, cán bộ, chiến sĩ và người dân TP Đồng Nai tổ chức đón 232 hài cốt liệt sĩ trở về. Trong đó, 117 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Campuchia và 115 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong nước.

Đoàn xe đón các hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.

Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đứng thành hàng, trên tay cầm những lá cờ đỏ sao vàng, bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hàng dài người dân Đồng Nai đón 232 liệt sĩ trở về.

Ông Nguyễn Đức Minh (ngụ phường Tân Khai, TP Đồng Nai) cho biết ông rất xúc động khi chứng kiến đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ trở về.

“Đứng bên đường cầm cờ Tổ quốc đón các liệt sĩ là cách để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh để có được hòa bình hôm nay”, ông Minh chia sẻ.

Sau nhiều năm nằm lại trên những chiến trường, hôm nay, các liệt sĩ được trở về trong vòng tay đồng đội và tình yêu thương của nhân dân, khi đất nước đã hòa bình, quê hương ngày càng đổi mới.

Lễ truy điệu và an táng dự kiến được tổ chức vào ngày 5/12.

Theo Bộ CHQS TP Đồng Nai, việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ trở về mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, Bộ CHQS TP Đồng Nai, từ ngày 22/8 đến 26/11, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 115 hài cốt liệt sĩ tại các phường Lộc Ninh, Minh Hưng và các xã Lộc Tấn, Tân Lợi... Lễ truy điệu và an táng dự kiến được tổ chức vào ngày 5/12 tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.