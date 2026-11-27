Sau 5 ngày lần theo sơ đồ do cựu chiến binh cung cấp cùng nhiều nguồn tin khác nhau, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 27/11, ông Dương Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực cho biết, địa phương vừa phối hợp tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Khu vực tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: QT

Trước đó, một cựu chiến binh cung cấp sơ đồ chi tiết về khu vực từng đặt bệnh xá Quân y K20, nơi cứu chữa thương binh trước đây, nghi có nhiều hài cốt liệt sĩ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Trực phối hợp với Đội K75 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) triển khai tìm kiếm, quy tập.

Sau 5 ngày cẩn trọng bóc tách từng lớp đất đỏ, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 7 hài cốt nằm tại khu vực từng đặt bệnh xá Quân y K20.

Lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm. Ảnh: QT

Theo ông Dương Huy Toàn, khu vực bệnh xá Quân y K20 từng là tuyến hành quân của bộ đội; hầu hết hài cốt liệt sĩ nằm cùng một hàng nhưng độ nông, sâu không đồng đều.

"Theo các nguồn tin, khu vực này còn rất nhiều liệt sĩ, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ vị trí nào khi có manh mối", ông Toàn cho hay.

UBND xã Quảng Trực rất mong muốn tiếp tục nhận được thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân để làm cơ sở tìm kiếm, quy tập thêm các liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.