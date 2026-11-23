Ngày 3/12, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức lễ đón 200 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Chiều 23/11, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ triển khai chuỗi hoạt động đón, tưởng niệm, viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập đưa về nước giữa đợt 1, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027).

Cụ thể, lễ đón hài cốt liệt sĩ bắt đầu lúc 7h30 ngày 3/12 tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, sau đó di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (ấp Rạch Bùi, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh). Vào 16h cùng ngày, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang.

Tây Ninh tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu, an táng 173 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia vào ngày 6/7. Ảnh: TB

Sang ngày 4/12, vào lúc 7h, đoàn tổ chức lễ dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng. Ngay sau đó, lúc 7h30, Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại đây và truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Qua đó, góp phần sẻ chia nỗi đau, mất mát với thân nhân liệt sĩ, đồng thời bồi đắp truyền thống yêu nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ hôm nay.