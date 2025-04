Ảnh: Vatican News

Nhà chức trách Italia dự báo, khoảng 200.000 người sẽ có mặt tại Quảng trường Thánh Peter để tiễn đưa Giáo hoàng/ Nhiều nhân vật nổi tiếng, gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Hoàng tử William đã xác nhận sẽ tham dự sự kiện.

Dự kiến, khoảng 200.000 người sẽ có mặt tại tang lễ Giáo hoàng. Ảnh: Sky News

Theo Sky News, ước nguyện được an táng bên ngoài Vatican của Giáo hoàng đã làm các hoạt động an ninh đảm bảo cho tang lễ phải được tăng cường ở mức chưa từng có. Máy bay chiến đấu, tàu khu trục, hàng nghìn cảnh sát và hiến quân - lực lượng trực thuộc quân đội với những sĩ quan được đào tạo bài bản nhất, đã được triển khai để bảo vệ an ninh cho Quảng trường Thánh Peter trong suốt tang lễ của Giáo hoàng.

Nữ cảnh sát Elisabetta Accardo thuộc Sở cảnh sát Rome cho hay, an ninh đang được thắt chặt ở mức tối đa và ở quy mô chưa từng có.

Lực lượng hiến quân được triển khai cùng với cảnh sát để đảm bảo an ninh cho tang lễ. Ảnh: Sky News

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh Matteo Bruni cho biết, tính đến trưa 25/4, đã có khoảng 150.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến viếng Đức Giáo hoàng quá cố tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter.

Năm 2023 đã có khoảng 50.000 người hiện diện tại Quảng trường Thánh Peter để tham dự tang lễ của Giáo hoàng Benedict XVI và năm 2005, khoảng 300.000 người đã đến dự tang lễ của Giáo hoàng John Paul II sau khi ông qua đời ở tuổi 84.