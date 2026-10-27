Dự án tu bổ, tôn tạo thành Điện Hải đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng, góp phần bảo tồn di tích hơn 200 năm tuổi từng giữ vị trí trọng yếu trong hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng.

Thành Điện Hải (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) được xây dựng năm 1813 dưới triều vua Gia Long, sau đó được củng cố dưới thời vua Minh Mạng và Thiệu Trị. Với kiến trúc Vauban kiên cố, công trình từng bố trí 30 ụ súng thần công, giữ vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng.

Trong cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha giai đoạn 1858-1860, thành Điện Hải là một trong những địa điểm chiến đấu quan trọng, gắn với phòng tuyến do danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy. Di tích được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2017.

Những ngày này, nhiều công nhân cùng máy móc đang khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục thuộc dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải.

Giai đoạn 2 của dự án được khởi động từ cuối năm 2025 với tổng kinh phí hơn 84 tỷ đồng. Các hạng mục gồm phục dựng cổng thành, kỳ đài, nhà để súng; sắp đặt, bảo quản và bổ sung súng thần công; tôn tạo tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương; xây dựng miếu thờ, nhà trưng bày cùng hệ thống cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật... Dự kiến công trình sẽ được khánh thành vào tháng 12 tới.

Theo Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, đáp ứng tiến độ đề ra.

Sau khi hoàn thành, dự án hướng đến hình thành không gian lịch sử, trưng bày và tham quan, kết nối thành Điện Hải với Bảo tàng Đà Nẵng cùng các điểm di tích khác, góp phần giáo dục truyền thống và phục vụ người dân, du khách.

Một số hình ảnh thành Điện Hải đang được phục dựng, tôn tạo:

Các hạng mục thuộc dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Đền thờ danh tướng Nguyễn Tri Phương, các nghĩa sĩ và Anh hùng liệt sĩ TP Đà Nẵng đang được hoàn thiện.

Những ngày qua, nhiều nhân công cùng máy móc đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục, dự kiến khánh thành dự án vào tháng 12 tới.

Nhà trưng bày giới thiệu toàn bộ tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến di tích cùng các công nghệ hiện đại trình diễn, mô phỏng... đang được hoàn thiện.

Hệ thống thành phòng thủ được xây dựng hơn 200 năm được tôn tạo, ghi lại câu chuyện lịch sử anh hùng của quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng trong buổi đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha.

Các hạng mục sân vườn, cây xanh đang được triển khai.

Các hạng mục bổ trợ như nhà nghỉ chân, khu kỹ thuật, lối đi nội bộ... cũng được thiết kế hài hòa với tổng thể kiến trúc cổ.

Sau khi hoàn thành, dự án hướng đến hình thành không gian lịch sử, trưng bày và tham quan.

Ngày 21/10, một khẩu súng thần công được phát hiện trong quá trình thi công dự án. Hiện vật nằm ở độ sâu khoảng 1,5m tại khu vực phía Đông Bắc thành Điện Hải. Khẩu súng dài 2,95m, được đúc bằng gang.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, qua phối hợp đo đạc, chụp ảnh hiện trường, bước đầu xác định đây là khẩu súng thần công được đúc vào thời Nguyễn, có niên đại gần 200 năm. Đây là khẩu súng thứ 10 được tìm thấy bên trong thành Điện Hải.

Toàn cảnh thành Điện Hải trước khi được tu bổ, phục hồi và tôn tạo.