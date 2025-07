Theo thông tin và hình ảnh được tờ Simpleflying và The War Zone công bố hôm 17/7, vụ va chạm xảy ra tại triển lãm hàng không Aire25 vào tháng 6, khi chiếc Eurofighter Typhoon vừa đạt tốc độ Mach 1.

Mạng lưới An toàn Hàng không cho biết sau sự cố làm vỡ kính buồng lái, may mắn chiến đấu cơ của Tây Ban Nha đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay San Javier (MJV), và phi công không bị thương.

Ảnh: The War Zone

Phần còn lại của cuộc triển lãm vẫn diễn ra suôn sẻ, mang đến cho đám đông trên bãi biển Mar Menor 19 màn trình diễn bay khác nhau.

Triển lãm hàng không do Không quân Tây Ban Nha tổ chức và có sự tham gia của đội trình diễn trên không Eagle Patrol. Đội bay này vừa kỷ niệm 40 năm thành lập trong năm nay. Mở đầu triển lãm là tiết mục của đội nhảy dù. Chương trình có sự tham gia của nhiều loại máy bay, từ thủy phi cơ chữa cháy đến trực thăng Chinook, và tiêm kích F-16.

Ngoài đội Eagle Patrol của Tây Ban Nha, đội bay trình diễn Frecce Tricolori của Không quân Italia, và Đội bay biểu diễn Red Arrows của Không quân Hoàng gia Anh cũng tham gia sự kiện. Đội bay trình diễn Patrouille Suisse từ Thụy Sĩ, và một đội trình diễn trực thăng của Không quân Tây Ban Nha cũng có màn trình diễn.

Triển lãm Aire25 được tổ chức tại Sân bay San Javier ở Tây Ban Nha từ ngày 14 – 15/6.

Một số hình ảnh về vụ va chạm:

Ảnh: The War Zone

Ảnh: The War Zone