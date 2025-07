Ngày 14/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Kang Seo Ha qua đời sau thời gian điều trị ung thư dạ dày. Tang lễ diễn ra tại phòng số 8 của nhà tang lễ bệnh viện, lễ viếng chính thức bắt đầu lúc 7h40 sáng ngày 16/7.

Thi thể cô sẽ được hỏa táng tại Công viên tưởng niệm Seoul, sau đó an táng tại nghĩa trang gia đình ở Haman, tỉnh Gyeongnam.

Hình ảnh cuối đời của Kang Seo Ha được em gái đăng tải. Nữ diễn viên ngừng cập nhật mạng xã hội từ tháng 7/2023.

Video cuối cùng Kang Seo Ha đăng tải:

Trong bài đăng trên Instagram, người thân của Kang Seo Ha viết: “Tôi vẫn không tin chị đã đi. Dù rất đau, chị vẫn nghĩ cho tôi và mọi người. Mấy tháng rồi chị không ăn được gì, vậy mà vẫn dùng thẻ để trả bữa cho tôi. Chị là thiên thần của tôi.

Ngay cả khi phải dùng thuốc giảm đau, chị vẫn luôn cảm ơn người khác. Tôi thật xấu hổ. Tôi đã đưa món quà chị tặng cho bà, bảo bà hãy nghĩ đến chị mỗi khi nhìn thấy nó. Tôi hứa sẽ sống thật tốt, thay phần chị”.

Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn trên mạng xã hội.

Cựu quản lý của Kang Seo Ha chia sẻ với Sports Kyunghyang: “Cô ấy luôn cẩn trọng trong mọi việc nhưng lại tỏa ra năng lượng rất ấm áp. Tôi mong người hâm mộ sẽ nhớ đến Kang Seo Ha như một nữ diễn viên chân thành và tràn đầy sức sống”.

Hình ảnh xinh đẹp, bình dị của Kang Seo Ha chia sẻ trên trang cá nhân.

Dù sức khỏe suy yếu, cô vẫn không từ bỏ đam mê. Kang Seo Ha hoàn thành vai diễn cuối cùng trong phim điện ảnh In the Net đóng cùng Kim Seon Ho và Park Gyu Young, dự kiến phát hành sau khi cô qua đời.

Kang Seo Ha sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 2012 qua MV Far away của nhóm Brave Guys và bắt đầu được chú ý với vai diễn trong Đội thám tử trường nữ sinh Seonam.

Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô tham gia nhiều phim truyền hình nổi bật như: Hoa trong ngục, First love again, Through the waves, Nobody knows… Các vai diễn của cô được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tinh tế và đầy cảm xúc.

Nữ diễn viên Kang Seo Ha miệt mài đóng phim hơn 1 thập kỷ.

Sự ra đi của Kang Seo Ha để lại khoảng trống lớn trong lòng khán giả và giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Cô được yêu quý không chỉ bởi tài năng mà còn vì nhân cách tử tế, sự khiêm nhường và tinh thần chiến đấu bền bỉ đến cuối cùng.

Ảnh, Video: IGNV