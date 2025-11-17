Cầu Đại Ngãi 1 là hạng mục chính của gói thầu 15XL thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi, có tổng giá trị xây lắp 3.907 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo kết cấu dây văng cấp đặc biệt, với tổng chiều dài hơn 3km, trong đó, phần cầu chính dài 2,59km, rộng 21,5m, bắc qua luồng Định An của sông Hậu.

Gói thầu có thời gian thực hiện 1.250 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2028. Cầu có hai trụ tháp chính hình chữ A cao 110m, tương đương tòa nhà 35 tầng. Nhịp chính dài 450m, lớn thứ hai tại Việt Nam chỉ sau cầu Cần Thơ (550m). Đây cũng là cây cầu dây văng đầu tiên do đơn vị tư vấn trong nước trực tiếp thiết kế và thực hiện.

Theo đơn vị liên danh nhà thầu, mặc dù đang vào cao điểm mùa mưa và nước triều cường dâng cao, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động ngoài công trường, nhưng với tinh thần thi công "vượt nắng thắng mưa", các nhà thầu vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành tiến độ theo kế hoạch.

Thời điểm này trên công trường luôn có hơn 400 cán bộ, kỹ sư, công nhân, 150 máy móc thiết bị hoạt động. Các thiết bị hiện đại như máy khoan cọc nhồi cỡ lớn, cần cẩu 300 tấn, sà lan 5.000 tấn, tổ chức 30 mũi cùng thi công đồng loạt.

Phần đường hai đầu cầu đã hoàn thành thi công bấc thấm, cọc xi măng đất và đang thi công nền K95. Riêng cầu Đại Ngãi 1 đã hoàn thành 95% khối lượng cọc khoan nhồi, 60% mố trụ cầu và 24% dầm Super T, tương ứng 37% sản lượng.

Theo báo cáo của Ban điều hành, toàn bộ 60 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m của cầu dẫn đã hoàn thành, cùng với đó là 6 bệ trụ, 2 thân trụ, 1 xà mũ và 25/28 dầm Super T đã thi công xong.

Dự kiến đến Tết Âm lịch 2026, cầu được hoàn thiện toàn bộ phần thân trụ và xà mũ, tiến tới thi công kết cấu phần trên trong năm mới.

Tại trụ P17 (bên phía Vĩnh Long), nhà thầu đang đổ bê tông trụ, các công nhân tiến hành đầm bê tông - đây là công đoạn giúp kết cấu công trình trở nên kiên cố, vững chắc và hạn chế được khả năng sụt lún về sau.

Khu vực thi công gần cửa biển, thường xuyên chịu gió mạnh và ảnh hưởng thủy triều nhưng nhà thầu đã chủ động sử dụng cần cẩu lớn, sà lan 5.000 tấn để đảm bảo ổn định khi thi công.

Trước biến động triều cường, phương án đóng sàn thi công đã được chủ đầu tư và tư vấn phê duyệt, giúp kiểm soát hiệu quả ảnh hưởng của mực nước đến tiến độ.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ cùng với các cầu Rạch Miễu, Hàm Luông và Cổ Chiên nâng cao năng lực vận tải cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giúp kết nối các tỉnh duyên hải phía Nam với TPHCM một cách thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, mở rộng giao thương.