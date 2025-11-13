Sau khi những hình ảnh trụ cầu Sông Lô xuống cấp, trơ lõi thép gây chú ý, một chuyên gia xây dựng cầu đường cho rằng, nguyên nhân có thể từ nhiều yếu tố, không chỉ từ vật liệu mà có thể bắt nguồn từ quy trình thi công cọc khoan nhồi không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Theo đó, quy trình có các khâu đổ bê tông cọc, bố trí ống vách khi thi công cọc khoan nhồi, bảo đảm chất lượng trong thời gian bê tông cọc khoan nhồi ninh kết và phát triển cường độ đến khi đạt yêu cầu.

Trường hợp thi công “bỏ vách” sớm, sai quy trình sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bê tông cọc khoan nhồi trong giai đoạn vữa bê tông hình thành cường độ.

Chia sẻ với VietNamNet, một kỹ sư (xin được giấu tên) có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công cầu đường cho biết, việc hư hỏng tại trụ cầu có thể xuất phát từ “sơ hở trong đoạn thi công cọc khoan nhồi; trong đó có khâu bố trí và thi công ống vách, bơm vữa đổ bê tông cọc; giải pháp thi công lớp bê tông bịt đáy hoặc đắp đảo”.

Chuyên gia cho rằng, thi công “bỏ vách” sớm, sai quy trình sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bê tông cọc khoan nhồi trong giai đoạn vữa bê tông hình thành cường độ. Ảnh: Đức Hoàng.

Theo chuyên gia này, ở phần thi công dưới đáy sông, bình thường phải có lớp vách thép hoặc bê tông bịt đáy để giữ ổn định khi khoan cọc và đổ bê tông. Nhưng ở đây, hình ảnh không cho thấy dấu vết của vách, cũng không thấy phần bịt đáy đúng kỹ thuật. Nếu quá trình thi công cho bỏ vách quá sớm, nước và bùn sẽ tràn vào, phá kết cấu liên kết của bê tông dẫn đến chất lượng không đảm bảo.

Quá trình thi công cọc khoan nhồi đòi hỏi môi trường ổn định, tránh xáo trộn trong thời gian bê tông phản ứng thủy hoá. Nếu bê tông chưa kịp đông kết mà bị tác động (rung lắc, ngập nước, hoặc bị bùn cát xâm nhập) thì cấu trúc sẽ rỗng, mất liên kết, dẫn đến hư hỏng.

“Bê tông có mác cao đến đâu mà thi công sai thì cũng hỏng. Đây không phải là chuyện ‘ăn bớt’ vật liệu mà có thể do thi công chưa đúng quy trình”, ông nhấn mạnh.

Kiểm tra khâu thi công, giám sát

Cũng theo nhận định của chuyên gia này, thiết kế cầu Sông Lô về cơ bản được lập đúng quy chuẩn, với hệ thống cọc chịu tải, vách bảo vệ và lớp bê tông bịt đáy. Tuy nhiên, đối với các công trình xây dựng, khâu giám sát và thi công thường là “điểm yếu chí mạng”.

“Người thiết kế không có lý do gì để tính sai, vì hồ sơ thiết kế thường rất đầy đủ. Nhưng giám sát và nhà thầu thi công mới là khâu quyết định. Nếu người giám sát không bám công trường, không kiểm tra đúng từng mốc kỹ thuật, thì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến kết cấu mất an toàn”, vị này nhận định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010-2015. Ảnh: CACC.

Về hướng xử lý, vị chuyên gia cầu đường đề xuất phương án gia cố bằng cách khoan thêm 4 cọc nhồi xung quanh khu vực bị hư hỏng, sau đó đổ một bệ bê tông mới để gánh toàn bộ phần trụ.

“Cách này tốn kém, vì phải tăng khối lượng bê tông và thép đáng kể, nhưng đó là giải pháp an toàn nhất. Bệ mới sẽ ôm trọn bệ cũ, khoan xuyên xuống nền cũ để tạo liên kết.

Nếu thực hiện đúng quy trình từ khoan, đặt thép, đổ bê tông đến nghiệm thu, trụ cầu có thể đảm bảo an toàn lâu dài. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là công tác giám sát phải được siết chặt và độc lập”, vị chuyên gia cho biết.