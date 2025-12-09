LỜI TOÀ SOẠN: Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng nhiều người hâm mộ thì áp lực càng lớn. Đó là áp lực bảo vệ thành quả của sự nghiệp, của danh tiếng đã gây dựng trong nhiều năm. Một số phải hy sinh tự do, cuộc sống thoải mái như những người bình thường để tạo một bức tường bao bảo vệ thương hiệu cá nhân. VietNamNet triển khai loạt bài liên quan đến các ngôi sao hàng đầu showbiz Việt hiện nay như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Hồ Ngọc Hà, Võ Hạ Trâm, Tóc Tiên, Quốc Thiên, Chi Pu, Sơn Tùng M-TP, Soobin và HIEUTHUHAI.

Trong dòng chảy biến động của V-pop, nơi thị trường dễ bị dẫn dắt bởi trào lưu nhanh và xu hướng ngắn hạn, vẫn có những nghệ sĩ chọn cách kiến tạo thương hiệu giọng hát bằng sự bền bỉ, kỷ luật và tư duy nghệ thuật dài hơi. Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Quốc Thiên là 3 trong số đó. Không ồn ào, không chạy theo thị hiếu thoáng qua, họ xây dựng hành trình bằng chính năng lực thanh nhạc và bản sắc âm nhạc độc nhất.

Tùng Dương - giọng hát đi qua những vùng biên của âm nhạc

Suốt hơn 2 thập kỷ, Tùng Dương luôn gắn với hình ảnh nghệ sĩ ngược chiều gió. Anh không hát để chiều lòng số đông mà hát để mở ra chân trời mới cho chính mình và cho cả khán giả. Tùng Dương là một trong số rất ít giọng ca Việt Nam kiến tạo được một thương hiệu âm nhạc mang tính tư duy, có hệ thẩm mỹ nhất quán và hành trình biến đổi không ngừng.

Khi xuất hiện tại Sao Mai điểm hẹn 2004, Tùng Dương lập tức tạo nên một cơn chấn động. Giọng hát nội lực và cá tính mạnh mẽ khiến anh trở thành hiện tượng "không giống ai" của V-pop thời bấy giờ.

Khán giả không chỉ nhớ đến anh vì tiếng hát vang, dày, quãng trung cao khỏe mà còn vì chất nghệ sĩ phóng túng - người hát như thể đang giải phóng một dòng năng lượng không thể kìm nén. Chính điều này hình thành thương hiệu đầu tiên của một Tùng Dương rất "quái" trên sân khấu.

Nhưng Tùng Dương không dừng lại ở những gì tạo nên thành công ban đầu. Anh chuyển dịch từ hát bản năng sang làm nghệ thuật tư duy. Các dự án Li ti, Độc đạo, Những ô màu khối lập phương cho thấy phong cách âm nhạc của anh mở rộng sang world music, electronic, dân gian đương đại, thậm chí techno.

Tùng Dương thể hiện "Cánh chim Phượng Hoàng"

Giọng hát Tùng Dương lúc này không còn đè lên tổng thể mà hòa vào cấu trúc âm thanh đa chiều. Anh tiết chế, thương hiệu giọng hát Tùng Dương lúc này được định vị rõ ràng: một nghệ sĩ không ngừng học hỏi, luôn tìm cách đổi mới. Thương hiệu giọng hát của anh được khẳng định bằng 3 yếu tố: đa dạng, độc bản và không ngừng vận động.

Những năm gần đây, Tùng Dương bước vào giai đoạn lắng, sâu và chiêm nghiệm. Ở anh, âm nhạc - hình ảnh - cảm xúc vận hành đồng bộ. Nhìn lại hành trình đã qua mới thấy Tùng Dương là nghệ sĩ của sự kiếm tìm liên tục, người đi đến những biên giới của âm nhạc mà nhiều người chưa nghĩ tới.

Võ Hạ Trâm - giọng hát kỹ thuật, cảm xúc và sự bền bỉ hiếm có

Trong khi thị trường V-Pop ưa chuộng những giọng hát nhẹ, mỏng, linh hoạt theo Pop - R&B, Võ Hạ Trâm lại theo đuổi con đường khác: chuẩn mực thanh nhạc, cảm xúc chân thực và sự kỷ luật bền bỉ. Chính điều này tạo nên thương hiệu giọng hát vững vàng của cô suốt hơn 15 năm qua.

Giành giải Nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007, Võ Hạ Trâm sớm được nhận diện nhờ chất soprano sáng, vang cùng kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực giúp cô luôn xuất hiện với hình ảnh ca sĩ có nghề - một thương hiệu đáng tin cậy trên sân khấu.

Thương hiệu giọng hát Võ Hạ Trâm định hình bởi kỹ thuật chuẩn - cảm xúc - xử lý tinh tế, phát âm tròn trịa, điểm nhấn rõ ràng, luyến láy tiết chế.

Võ Hạ Trâm thể hiện "Nguyện là người Việt Nam"

Võ Hạ Trâm không phát hành sản phẩm âm nhạc ồ ạt, cũng không chạy theo xu hướng. Thay vào đó, cô chọn xây dựng sự nghiệp bằng uy tín và chất lượng. Nhiều sân khấu lớn, các chương trình truyền hình yêu cầu hát live đều chọn Võ Hạ Trâm vì sự chắc chắn của cô - điều mà chỉ khi có kỹ thuật thanh nhạc bài bản mới mang lại sự hiệu quả.

Không quá ồn ào, không dùng chiêu trò, Võ Hạ Trâm tạo nên giá trị bằng chính sự nghiêm túc của mình. Giọng hát của cô luôn được đặt trong ba trục: kỹ thuật - cảm xúc - văn hoá, tạo nên một thương hiệu bền vững và đáng trân trọng.

Quốc Thiên - giọng hát tinh tế, sang trọng

Trong số các giọng ca trẻ bước ra từ những cuộc thi truyền hình, Quốc Thiên là trường hợp đặc biệt: không bùng nổ dữ dội sau ngôi vị Quán quân Vietnam Idol 2008 nhưng bền bỉ đi lên bằng kỷ luật và sự chỉn chu trong từng sản phẩm.

Thương hiệu giọng hát Quốc Thiên được xây dựng bằng sự tinh tế, điềm đạm, kỹ thuật và sự mở rộng biên độ thể loại theo cách tự nhiên. Tư duy giọng hát sạch, không lạm dụng kỹ xảo giúp anh xây dựng nền móng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài.

Quốc Thiên sở hữu giọng baritone sáng và mềm, rất hợp với ballad và các bản tình ca. Anh không hát để khoe, không kéo dài nốt để tạo hiệu ứng mà xử lý bằng sự gọn gàng, trau chuốt từng hơi thở.

Không ồn ào, không mạnh mẽ theo kiểu chiếm sân khấu, Quốc Thiên chọn phong thái điềm đạm, tiết chế. Anh trình diễn bằng sự kết nối, bằng ánh mắt và cảm xúc tinh tế. Đó chính là điều tạo nên thương hiệu của Quốc Thiên: một giọng hát dẫn dắt cảm xúc.

Quốc Thiên thể hiện "Khói thuốc đợi chờ"

Tùng Dương mang tinh thần khai phá, đổi mới không ngừng. Võ Hạ Trâm giữ chuẩn mực kỹ thuật và sự bền bỉ hiếm có. Quốc Thiên chọn tinh tế, sang trọng để xây dựng bản sắc. Ba giọng ca đều khẳng định giọng hát là tài sản và thương hiệu nghệ sĩ được xây dựng bằng lao động dài hạn. Trong một nền âm nhạc nhiều biến động, thương hiệu giọng hát của họ chính là minh chứng rằng giá trị đích thực luôn được thời gian bảo chứng.

Điều kiện tiên quyết là giọng hát và sự bền bỉ

Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm chia sẻ với VietNamNet rằng yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất quyết định sự thành công của một ca sĩ chính là giọng hát. Anh nói: "Có thể hiện tại bạn chưa thành công nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không thành công ở giai đoạn khác. Trước hết, bạn phải có giọng hát đã như Tùng Dương là một điển hình".

Theo Dương Cầm, nhiều nghệ sĩ có giọng hát tốt nhưng để tạo được dấu ấn lại cần một quãng thời gian dài và sự kiên định. Anh nhắc đến Hà Trần, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến… như những giọng ca phải đi một hành trình bền bỉ để đến được sự công nhận hôm nay.

"Không ít người hát hay nhưng khi chưa nổi ngay lập tức họ mất kiên định, hết xoay hướng này đến chuyển sang hướng khác, chạy theo trào lưu. Như vậy rất khó để thành công. Thành công không đến trong một sớm một chiều. Một cú 'hit' sau một đêm chỉ là yếu tố may mắn và không phải ai cũng có được".

Anh đưa ví dụ Hòa Minzy phải mất nhiều năm, đến gần đây mới vụt sáng với những sản phẩm tạo dấu ấn mạnh. Quốc Thiên cũng vậy, 3 năm trở lại đây mới thực sự có được bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp.

Bên cạnh giọng hát và sự bền bỉ, theo Dương Cầm, nghệ sĩ muốn có con đường dài lâu cần xây dựng một ê-kíp chuyên nghiệp và phải tự mình trở nên chuyên nghiệp hơn.

Trong trường hợp không có nhiều cơ hội đứng trên sân khấu lớn, nghệ sĩ cần chủ động tìm những nền tảng khác để đến gần khán giả. Anh đưa ra mô hình của các nghệ sĩ indie: "Họ đi hát ở những không gian nhỏ, xây dựng cộng đồng từ 5-10 người, rồi 50-100 người, sau đó là cả nghìn người. Họ tự tổ chức concert cho riêng mình. Đó là hành trình tích góp bền bỉ".

"Dù đi theo con đường nào, nghệ sĩ vẫn phải có cho mình một định hướng rõ ràng, một sự kiên định và một ngọn lửa nghề cháy mãi thì mới có thể đi dài", nhạc sĩ Dương Cầm kết luận.

