Các gương mặt vừa được HLV Kim Sang Sik gọi lên tuyển Việt Nam đều là những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời đang tích lũy kinh nghiệm ở V-League và giải hạng Nhất.

Nguyễn Đăng Dương từng khoác áo U19, U20 và U23 Việt Nam, trong đó có dấu ấn tại đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023. Lê Quốc Nhật Nam từng góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, giành HCĐ. Tiền vệ sinh năm 2001 hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Thể Công Viettel.

Nguyễn Đức Anh trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Đức Anh là gương mặt trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Hậu vệ sinh năm 2003 từng được triệu tập vào các đội tuyển U20 và U23 Việt Nam, có cơ hội tích lũy kinh nghiệm qua những giải đấu quốc tế ở cấp độ trẻ.

Như vậy, HLV Kim Sang Sik bổ sung cầu thủ ở cả ba tuyến cho 'Những chiến binh sao vàng'. Điều này giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm những thử nghiệm, đánh giá về lực lượng, nhằm chuẩn bị cho cuộc chuyển giao ở đội tuyển trong tương lai.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 8/11 tại Ninh Bình, sau đó tham dự Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên SVĐ Thiên Trường, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyz và Đài Loan (Trung Quốc).