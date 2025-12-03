Thắng vất vả U22 Lào 2-1, U22 Việt Nam khởi đầu SEA Games 33 với 3 điểm trọn vẹn. Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Trận đầu tiên ở SEA Games nên chúng tôi có một chút lo lắng. Nhưng sau đó, thật may vì mọi chuyện cũng suôn sẻ. U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu 3 điểm và điều đó là quan trọng nhất. Tôi nghĩ kết quả hôm nay là thành quả cho những nỗ lực của các cầu thủ. Tuy nhiên tôi cũng thấy rất tiếc về bàn thua ở hiệp 1.

HLV Kim Sang Sik phản ứng về tình huống trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Ảnh: T.P

Như tôi chia sẻ ở họp báo trước trận, bóng đá Lào đang ngày càng mạnh lên. Do hai đội cũng liên tục gặp nhau, chúng tôi cũng hiểu thêm về đối thủ, và dĩ nhiên họ cũng hiểu thêm về chiến thuật của chúng tôi. Vì vậy, trận đấu hôm nay, U22 Việt Nam gặp một chút khó khăn về phòng ngự".

Về tình huống phản ứng với quyết định phất cờ việt vị của trọng tài biên dẫn đến thẻ vàng, HLV Kim Sang Sik nói: "Cá nhân tôi chưa xem lại pha quay chậm, nhưng trong tình huống đó tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng không có việt vị và đã kiến nghị. Trọng tài chính sau đó công nhận bàn thắng cho Đình Bắc".

Đình Bắc có trận đấu chói sáng. Ảnh: T.P

HLV Kim Sang Sik dành những lời khen ngợi tới tác giả của 2 bàn thắng cho U22 Việt Nam là Đình Bắc: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Đình Bắc. Cậu ấy thi đấu xuất sắc và ghi 2 bàn thắng. Nhưng bên cạnh đó, Quốc Việt hay Thanh Nhàn vẫn còn cần cải thiện. Chúng tôi cũng phải cải thiện các điểm còn yếu và tận dụng điểm mạnh chuẩn bị tốt cho trận gặp Malaysia".

"Tôi hài lòng với kết quả, nhưng trận tới các cầu thủ cần ghi nhiều bàn hơn. Chúng tôi có 8 ngày nghỉ và sau đây các cầu thủ sẽ phục hồi để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng", thuyền trưởng người Hàn Quốc chốt lại.

